El exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau ha sido uno de los invitados estrella de la quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Desde el Ateneu Barcelonés, el exmandatario ha abordado la cuestión de la guerra de Ucrania y la amenaza que Rusia supone tanto para Europa como para el equilibrio del tablero geopolítico.

Trudeau afirma que la resistencia de Kyiv es una cuestión vital para preservar el equilibrio del orden mundial, ya que "si Rusia consigue que valga la pena lo que han hecho y demuestra que, en el siglo XXI, puedes cambiar las fronteras de los países a través de la fuerza, no habrá país en el mundo que se libre de eso".

"Y si Rusia consigue la victoria en Ucrania yendo en contra de los aspectos más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, entonces el mundo se convierte en un lugar mucho más peligrosa", ha añadido en su conversación con Diana Mata, jefa de Internacional de laSexta Noticias, alegando que "es por eso que Rusia no puede imponerse, no solo porque Ucrania sea víctima o sea un aliado, sino porque si logra hacer esto, empezaremos a ver cómo se repite por todo el mundo".

En ese contexto, Justin Trudeau cree que permitir la modificación de las fronteras ucranianas por la vía militar "la larga era de prosperidad y de estabilidad que hemos conocido durante 80 años llegará a su fin abrupto", lo cual hará del mundo "un lugar más oscuro".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.