Llega la cuarta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Durante cinco jornadas, se abordarán los principales retos del futuro de nuestra sociedad de la mano de expertos nacionales e internacionales y de los representantes políticos más importantes de España.

La cita, por primera vez en la historia de Metafuturo, se desarrollará en dos escenarios distintos. El Ateneo de Madrid acogerá las cuatro primeras jornadas, del lunes 17 al jueves 20 de noviembre, mientras que la quinta y última jornada, la del viernes 21 de noviembre, se celebrará en el Caixa Forum de Barcelona.

Hasta entonces, puedes consultar la agenda completa de las cuatro jornadas de Metafuturo.

Jornada 1: lunes, 17 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Ana Cuesta.

Temas: Liderazgo | Inteligencia artificial | Mujer | Marca España | Educación

Mañana:

9:00. Discurso de bienvenida: Silvio González , director ejecutivo de Atresmedia

Discurso de bienvenida: , director ejecutivo de Atresmedia 9:15. Bienvenida. José Luis Martínez-Almeida , alcalde de Madrid.

Bienvenida. , alcalde de Madrid. 09:30. El salto a la libertad: más allá del 10 perfecto. Nadia Comăneci , exgimnasta y campeona olímpica. Charla individual y entrevista posterior por parte de Sandra Sabatés, periodista y presentadora de El Intermedio.

exgimnasta y campeona olímpica. Charla individual y entrevista posterior por parte de Sandra Sabatés, periodista y presentadora de El Intermedio. 10:15. Conversaciones Metafuturo. Olga Sánchez , CEO de Axa España.

Conversaciones Metafuturo. , CEO de Axa España. 11:00. Margarita Robles , ministra de Defensa. Entrevista con Ana Pastor, periodista y fundadora de Newtral.es.

, ministra de Defensa. Entrevista con Ana Pastor, periodista y fundadora de Newtral.es. 11:30. Coffee break

12:00. Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. 12:30. Resiliencia más allá del deporte . Carolina Marín , jugadora de bádminton, campeona olímpica y tricampeona del mundo.

. , jugadora de bádminton, campeona olímpica y tricampeona del mundo. 13:00. Conversaciones Metafuturo. Joan Jordi Vallverdú, CEO de Omicron Media Group Spain.

Tarde:

15:30. Mónica García , ministra de Sanidad.

, ministra de Sanidad. 16:00. Conversaciones Metafuturo . María Fernanda Prado , directora general de Johnson & Johnson.

Conversaciones Metafuturo , directora general de Johnson & Johnson. 16:30 . Conversaciones Metafuturo. Marta Rodríguez , decana de la Facultad de Salud de UNIE.

. Conversaciones Metafuturo. , decana de la Facultad de Salud de UNIE. 17:00. Alfabetización mediática, desinformación y discursos de odio. Pilar Alegría , portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. 17:15.La Memoria como herramienta de futuro. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Modera: Sandra Sabatés.

Jornada 2: martes, 18 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Lorena García.

Temas: Economía | Movilidad sostenible | Derechos humanos | Geopolítica y relaciones internacionales

Mañana:

9:15. Alberto Núñez Feijóo , presidente del Partido Popular.

, presidente del Partido Popular. 09:30. Conversaciones Metafuturo. José Manuel Cendoya , vicepresidente de Santander España.

Conversaciones Metafuturo. , vicepresidente de Santander España. 09:45. Conversaciones Metafuturo. David Colomer , Regional CEO de Iberia y presidente de IPG Mediabrands Italia.

Conversaciones Metafuturo. , Regional CEO de Iberia y presidente de IPG Mediabrands Italia. 10:15. La era de la electrificación en pena tormenta geopolítica. María Victoria Zingoni Domínguez , consejera delegada del segmento Power de GE Vernova.

, consejera delegada del segmento Power de GE Vernova. 10:45. Conversaciones Metafuturo. Daniel Cuevas , director general de Philip Morris.

Conversaciones Metafuturo. , director general de Philip Morris. 11:00. Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid.

, presidenta de la Comunidad de Madrid. 11:30. Coffee break

12:00. Conversaciones Metafuturo. Emilio Gayo , consejero delegado de Telefónica.

Conversaciones Metafuturo. , consejero delegado de Telefónica. 12:30. Conversaciones Metafuturo. Víctor Sandra Peretó , director general de Roig Arena.

Conversaciones Metafuturo. , director general de Roig Arena. 13:00. España en el mundo: una política exterior de paz, derechos humanos y seguridad . José Manuel Albares , ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 13:15. Conversaciones Metafuturo. Josep María Recasens , presidente y director general de Renault Group Iberia.

Conversaciones Metafuturo. , presidente y director general de Renault Group Iberia. 13:30. Conversaciones Metafuturo. Carmen de Pablo , CFO de Moeve.

Conversaciones Metafuturo. , CFO de Moeve. 13:45. Conversaciones Metafuturo. Elodie Perthuisot, CEO de Carrefour España

Jornada 3: miércoles, 19 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Marina Valdés.

Temas: Economía y finanzas | Privacidad, algoritmos y protección de datos | Inteligencia artificial

Mañana:

9:15. El reloj corre hacia 2008: ¿Podrá Europa relanzar su integración económica?. Enrico Letta , ex primer ministro de Italia. Charla y posterior entrevista por parte de Rafa Latorre, periodista y director de La Brújula de Onda Cero.

, ex primer ministro de Italia. Charla y posterior entrevista por parte de Rafa Latorre, periodista y director de La Brújula de Onda Cero. 10:00 . Pedro Sánchez , presidente del Gobierno de España

. , presidente del Gobierno de España 10:30 . Conversaciones Metafuturo. Lino Cattaruzzi , director general de Google España.

. Conversaciones Metafuturo. , director general de Google España. 11:00 . Conversaciones Metafuturo. Tomás Navarro , chief strategy officer de Publicis

. Conversaciones Metafuturo. , chief strategy officer de Publicis 11:30 . Coffee break

. 12:00 . Entre pantallas y algoritmos: El nuevo mapa ético de la infancia digital. Mar España Martí , exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

. , exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 12:45 . Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Entrevista con Andrea Ropero.

. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Entrevista con Andrea Ropero. 13:15 . Humanos entre algoritmos: el nuevo significaado de conectar en la era de la IA. Jorge Irizar, CEO de Havas.

. CEO de Havas. 13:45. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Entrevista con Susanna Griso, periodista de Antena 3 y presentadora de Espejo Público.

Tarde:

15:30 . Conversaciones Metafuturo. Sandra García Sanjuan , fundadora de Starlite.

. Conversaciones Metafuturo. , fundadora de Starlite. 16:15 . Conversaciones Metafuturo. Jaime López Francos , CEO de Dentsu.

. Conversaciones Metafuturo. , CEO de Dentsu. 16:45. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entrevista con Helena Resano, periodista y presentadora de laSexta Noticias.

Jornada 4: jueves, 20 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Lorena García.

Temas: Economía y finanzas | Ciencia y física | Digitalización | El futuro de Europa

Mañana:

9:00. Discurso de Jordi Hereu , ministro de Industria y Turismo.

Discurso de , ministro de Industria y Turismo. 9:30. Del orden mundial al desorden económico: Europa, EEUU y los nuevos equilibrios . Paul Krugman, economista y premio Nobel de Economía de 2008. Charla y posterior entrevista con Vicente Vallés, periodista y presentador de Antena 3 Noticias.

. economista y premio Nobel de Economía de 2008. Charla y posterior entrevista con Vicente Vallés, periodista y presentador de Antena 3 Noticias. 10:15 . Emiliano García-Page , presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Entrevista con Vicente Vallés.

. , presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Entrevista con Vicente Vallés. 10:45 . Conversaciones Metafuturo. José Bogas Gálvez , consejero delegado e Iberia Country Manager de Endesa. Entrevista con Vicente Vallés.

. Conversaciones Metafuturo. , consejero delegado e Iberia Country Manager de Endesa. Entrevista con Vicente Vallés. 11:00 . Conversaciones con mi nieta . Macarena Estévez , analista y asesora estratégica en IA.

. . , analista y asesora estratégica en IA. 11:30 . Coffee break

. 12:00 . España o Europa: ¿cuál es la oportunidad?. Fernando Trias de Bes , economista.

. , economista. 12:45 . El futuro se escribe con ciencia. Pablo Jarillo-Herrero , profesor de Física del Massachusetts Institute of Technology

. profesor de Física del Massachusetts Institute of Technology 13:45. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Entrevista con Carmen Lapeña, periodista de Antena 3.

Jornada 5: viernes, 21 de noviembre

Lugar: Caixa Forum de Barcelona.

Maestra de ceremonias: Ana Cuesta.

Temas: Desinformación y libertad de expresión | Transparencia y democracia | Inteligencia artificial

Mañana: