Llega la quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Durante cuatro jornadas, se abordarán los principales retos del futuro de nuestra sociedad de la mano de expertos nacionales e internacionales y de los representantes políticos más importantes de España.

La cita se desarrollará en dos escenarios distintos. El Ateneu Barcelonès, que acogerá la primera jornada, el martes 17 de noviembre, mientras que las cuatro jornadas restantes, del miércoles 18 al viernes 20 de noviembre, se celebrará en el Ateneo de Madrid.

Atresmedia ofrecerá estas jornadas a través de la web de Metafuturo, atresplayer y las distintas RRSS del evento. Además, en laSexta.com podrás encontrar el resumen de cada una de las ponencias. Hasta entonces, puedes consultar la agenda completa de las cuatro jornadas de Metafuturo.

Jornada 1: martes, 17 de noviembre

Lugar: Ateneu Barcelonès.

Conductora: Ana Cuesta.

Temas: Inteligencia Artificial | Poder | Democracia

9:00. Silvio González , vicepresidente ejecutivo de Atresmedia.

, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia. 9:15. Jaume Collboni. Alcalde de Barcelona. Ponencia individual y conversación con Ana Cuesta. Barcelona, capital del humanismo tecnológico.

Alcalde de Barcelona. Ponencia individual y conversación con Ana Cuesta. 09:45. Justin Trudeau , exprimer ministro de Canadá. Charla con Diana Mata, Jefa de internacional de laSexta Noticias. Democracia, Humanidad y Poder en la era de la IA.

exprimer ministro de Canadá. Charla con Diana Mata, Jefa de internacional de laSexta Noticias. 10:30. Olga Sánchez , CEO de Axa España. Liderar en la era de la IA: el futuro sigue siendo humano.

, CEO de Axa España. 10:50 . Jesús Badenes, director general de Planeta Grupo Editorial. El poder del libro en un mundo en transformación.

. director general de Planeta Grupo Editorial. 11:10. Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer. De Charity a motor de transformación social: el papel de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Coffee break

12:00. Olga Pané, consellera de Salut, Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional y Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Empresa i Treball. Mesa: Los retos de la IA: Salud, Educación y empresa .

Mesa: . 12:30. Gerd Leonhard , Futurista y referente global en tecnología. Charla con Mercedes Martín. El futuro es humano (o no será): Ética, poder y control en la era de la IA

, Futurista y referente global en tecnología. Charla con Mercedes Martín. 13:15. Óscar Dorda , CEO de Havas Media Network España. El deseo como motor de crecimiento. Porque ser visible ya no es suficiente para crecer

, CEO de Havas Media Network España. 13:30. Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.

Jornada 2: miércoles, 18 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Conductora: Victoria Arnau

Temas: Economía | Liderazgo | IA | Derechos | Polarización

09:00. Alberto Nadal , vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Charla con Mónica Prado. El papel de España en la IA .

, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Charla con Mónica Prado. . 09:15. Juan Manuel Cendoya , vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Servicio de Estudios de Banco Santander. Charla con Victoria Arnau.

, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Servicio de Estudios de Banco Santander. Charla con Victoria Arnau. 09:45. Pierluigi Collina, exárbitro italiano de fútbol. Charla con Edu García. Rendirse no es opción: El poder de la mediación.

exárbitro italiano de fútbol. Charla con Edu García. 10:30. Borja Ochoa , presidente de Telefónica. Soberanía tecnológica e IA: las claves de futuro.

, presidente de Telefónica. 10:45. Manu Quero, senior manager de Alianzas Estratégicas para Medios, Entretenimiento y Deportes en EMEA en Google, y Chema Martinez, director de Producción y División Técnica de Atresmedia. Más allá del titular: Cómo la IA transforma ya la producción, el archivo y el alcance de los medios

senior manager de Alianzas Estratégicas para Medios, Entretenimiento y Deportes en EMEA en Google, y director de Producción y División Técnica de Atresmedia. 11:00. Aitor Esteban, presidente del PNV. Charla con María Llapart. Luces largas en tiempos de ruido

presidente del PNV. Charla con María Llapart. 11:20. Jaime López Francos, CEO de Dentsu. La gran oportunidad son los jóvenes.

Coffee break

12:00. Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Charla con: Irene Rupérez. Empleo e IA: poner la tecnología al servicio de la vida

, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Charla con: Irene Rupérez. 12:20. Cristina Barranco , directora general de OMD España.

, directora general de OMD España. 12:40. Pablo Bustinduy , ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Charla con Andrea Ropero. Derechos sociales: del papel a los hechos.

, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Charla con Andrea Ropero. 13.00 Borja Sémper , portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular. Charla con Mónica Carrillo. Volver a encontrarnos: Política, afectos y convivencia frente a la polarización

, portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular. Charla con Mónica Carrillo. 13.20. Tomás Navarro, Chief Strategy Officer (CSO).

Chief Strategy Officer (CSO). 13.40. Manel Estiarte, oro olímpico de waterpolo y Gemma Mengual, plata olímpica de natación sincronizada. Más allá de las medallas: la mentalidad detrás de una carrera olímpica inolvidable

oro olímpico de waterpolo plata olímpica de natación sincronizada. 14.00. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.Videoconferencia desde la COP. Política climática.

Jornada 3: jueves, 19 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Marina Valdés.

Temas: Democracia Geopolítica | Economía | Transición Energética

09:00. Michael Ignatieff , premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024. Charla y posterior entrevista con Marta García Aller, periodista y directora de La Brújula de Onda Cero. ¿Se puede hackear la democracia? Algoritmos, desinformación y el valor de la confianza

, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024. Charla y posterior entrevista con Marta García Aller, periodista y directora de La Brújula de Onda Cero. 09:40 . Félix Bolaños , ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Democracia y algoritmos.

. , ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 10:00 . Fernándo Lázaro , CEO de Super Real (MIO Group).

. , CEO de Super Real (MIO Group). 10:20 . Albert Sánchez, CEO de PMI. Modera: Roberto Brasero.

. CEO de PMI. Modera: Roberto Brasero. 10.40. Fernando López Miras , presidente de la Región de Murcia.

, presidente de la Región de Murcia. 11:00. José Luis Martínez Almeida , alcalde de Madrid. Modera: Manu Sánchez

, alcalde de Madrid. Modera: Manu Sánchez 11:30 . Coffee break

. 12:00 . Margarita Robles , ministra de Defensa. Entrevista con Ana Pastor, directora de El Objetivo. España frente a la guerra híbrida.

. , ministra de Defensa. Entrevista con Ana Pastor, directora de El Objetivo. 12:30 . Mario Ruiz Tagle. Iberdrola.

. 12:35. General de Brigada Víctor Mario Bados Nieto y Vicealmirante Francisco Javier Roca Rivero . Modera: Thaïs Muñoz. Seguridad y defensa en un mundo en constante desafío .

General de Brigada y Vicealmirante . Modera: Thaïs Muñoz. . 13:15 . Cristina Rey, CEO de WPP Media Iberia. La nueva dimensión de la comunicación como capital estratégico de las organizaciones del futuro .

. CEO de WPP Media Iberia. . 13:35. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Charla con Lorena García. Ceuta, hoy.

Jornada 4: viernes, 20 de noviembre

Lugar: Ateneo de Madrid.

Maestra de ceremonias: Ana Cuesta.

Temas: Polarización | Comunicación | Desinformación | Derechos Humanos

09:30 . Shirin Ebady , premio Nobel de la Paz 2003. Charla y entrevista con Ana Pastor, directora de El Objetivo.

. , premio Nobel de la Paz 2003. Charla y entrevista con Ana Pastor, directora de El Objetivo. 10:15 . Miguel de Páramo , CEO y Fundador WAH.

. , CEO y Fundador WAH. 10:30 . Bettina Karsch, directora de People, Organization & Culture MOEVE.

. directora de People, Organization & Culture MOEVE. 10:45. Sandra García San Juan, Cofundadora Starlite.

Coffee break

12:00 . Mónica García , ministra de Sanidad. Charla con Rodrigo Blázquez. Sanar lo común .

. ministra de Sanidad. Charla con Rodrigo Blázquez. . 12:40 . Miguel Tellado , secretario general del PP.

. , secretario general del PP. 13:00. Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. Charla con Vicente Vallés. Vivir en la sociedad del cansancio.

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