II Encuentro sobre Tecnologías Cuánticas
Agenda de Metafuturo Bizkaia Quantum 2026
Jornada 1: jueves, 10 de diciembre
Lugar: Palacio Euskalduna, Bilbao.
Temas: Investigación | Transferencia | Industria | Innovación | Sociedad
- 09:20. Diálogo: La visión europea.
Enrique Sánchez, Quantum Flagship.
Óscar Diez, Comisión Europea (conexión).
- 09:50. Mesa redonda: Bizkaia, un territorio de oportunidades.
Moderadora: Nerea Martiartu, Directora Gerente, Lantik.
Amaia Jugo, Directora General, Bizkaia Talent.
Idoia Quintanilla, Subdirectora, Hacienda y Finanzas.
Óscar Ugarte, Director General, Bizkaia Seed Capital.
Olatz Goitia, Directora General, Beaz.
- 10:20. Mesa redonda: El primer pilar: La investigación.
Moderador: Juan José García Ripoll, Profesor Investigador del CSIC y Director del Centro de Ciencia y Tecnologías Cuánticas (QuARC-CSIC).
Pablo Acedo, Ikerbasque Research Professor, EHU.
Marcos Curty, Director Científico del Vigo Quantum Communication Center y Catedrático de la Universidad de Vigo.
Oriol Romero, ICREA Professor y Director del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO).
Ricardo Díez, Ikerbasque Research Professor y Director del Donostia International Physics Center (DIPC).
Andrés Gómez, Applications & Projects Dept. Manager, Fundación CESGA.
- 10:50. Mesa redonda: Fujitsu: El annealing como ventaja de negocio.
Moderadora: Almudena Justo Martínez, Head of Strategic Unit for HPC and Quantum Europe, Fsas Technologies.
Unai Antero Urruticoechea, Telefónica.
LKS, ponente pendiente de confirmar.
Daniel González Torrecilla, COO, Quantum Mads.
Ponente pendiente de confirmar.
- 11:20. Tecnología al servicio de las industrias I: «La visión de NTT DATA».
- 11:30. Café networking.
- 12:00. Tecnología al servicio de las industrias II: «La visión de Fortinet».
- 12:20. Tecnología al servicio de las industrias III: «Quantum Safe: de la estrategia a la práctica con Telefónica e IBM».
Andrés Calvo, Telefónica Tech.
Leopoldo Andrés, CTO de Infraestructura en IBM.
- 12:40. Mesa redonda: El segundo pilar: La transferencia.
Moderadora: Erkuden Rios, Directora de Tecnología de DIGITAL, Tecnalia.
Ion Etxeberria Otadui, Director General, Ikerlan.
Francisco Luis Benítez, Director de Innovación, Fidesol.
Luis Pérez-Freire, Director Ejecutivo, Gradiant.
Pablo Coca, Director General, CTIC.
- 13:20. Mesa redonda: Telefónica y Quantum IoT.
Moderador: Rodrigo Vega Virgili, Telefónica Tech.
Jorge García, Co-Founder & Chief Corp. Dev. Officer, Qubiz Team.
Juan Cumbrado, Quantum Technologies Specialist, Telefónica.
Eneko Osaba, Principal Researcher at Quantum Technologies, Tecnalia.
- 13:50. Mesa redonda: El tercer pilar: La apropiación del conocimiento.
Moderadora: Verònica Ahufinger, ICFO y Catalonia Quantum Academy.
Aitor Bergara, Director de EHU Quantum Center.
Jaime Corrales, Centro de FP Txurdinaga.
Bruno Juliá-Díaz, Universidad de Barcelona e ICCUB.
Erik Torrontegui, Universidad Carlos III de Madrid.
- 14:20. Cóctel networking.
- 16:00. Diálogo: Políticas públicas.
Oihane Agirregoitia, Eurodiputada.
Leyre Madariaga, Tecnalia.
- 16:30. Diálogo: Participación social.
Yolanda Rueda, Presidenta Fundación Cibervoluntarios.
Lola Elejalde, Cofundadora Asociación Española de Prospectiva.
- 17:00. Diálogo: Cultura, lenguas, género y colaboración.
Mentxu Ramilo, Secretaria de Wikimedia España y ganadora del Premio Emakunde.
Ponente pendiente de confirmar.
- 17:30. Cóctel afterwork.
Jornada 2: viernes, 11 de diciembre
Lugar: Palacio Euskalduna, Bilbao.
Temas: Aplicabilidad | Industria | Soberanía tecnológica | Neurociencia | Futuro
- 08:30. Recepción.
- 09:00. Tecnología al servicio de las industrias IV: «La visión de IQM».
Cosma Belli, Southern & Western Europe Director, IQM.
- 09:20. Tecnología al servicio de las industrias V: «La visión de Philip Morris».
- 09:40. Mesa redonda: El cuarto pilar: La aplicabilidad.
Moderadora: Inmaculada Posadillo, General Manager, Global Data Quantum.
- 10:10. Mesa redonda: Neurociencia, Neurocomputación y Cuántica; aplicaciones actuales y futuras: ¿El presente de una IA General?
Moderador: Aitor Moreno Fernández de Leceta, LKS Next.
Mikel Renteria, Presidente, Fundación The Walk On Project (WOP).
Soraya Martín, Achucarro Basque Center for Neuroscience.
Qubiz Team, ponente pendiente de confirmar.
Ibai Diez, Ikerbasque Research Fellow, IIS Biobizkaia.
- 10:40. Diálogos: BIQAIN Talks.
Ignacio Acedo, Quantum Mads – Roberto Salvador, Arania.
Iraitz Montalban, Falcondale – Escolástico Sánchez, BBVA.
Roberto Campos, Qalio – Telespazio.
- 11:25. Café networking.
- 11:55. Mesa redonda: La aplicabilidad soberana.
Moderador: David Rodríguez, Country Manager Iberia, IQM.
Carlos Kuchkovsky, CEO, Qcentroid.
Mikel Sanz, Ramón y Cajal Researcher, EHU.
Francisco Javier García Vieira, Director de RedIRIS y Servicios Públicos Digitales de Red.es.
LKS, ponente pendiente de confirmar.
- 12:25. Mesa redonda: El reto cuántico. La respuesta del ecosistema español.
Moderadora: Tanya, CEO, Bluspecs.
Vanesa Díaz, CEO, LuxQuanta.
Marta Pascual, CEO, Qilimanjaro.
Araceli Venegas-Gómez, CEO, QURECA.
Carlos Abellán, CEO, Quside.
- 12:55. Mesa redonda: Sensórica y metrología cuánticas: una nueva realidad.
Moderadora: Irene López de Vallejo, Tecnalia.
Xavier Vidal, Head of Quantum Sensing, Tecnalia.
Jorge Casanova, Chief R&D Officer, Qubiz Team.
Eva Vos, Lead Computational Chemist, Quanvia.
- 13:25. Mesa redonda: Una mirada al futuro.
Moderadora: Silvia Rivela, CEO, Rivela Universe.
Jorge de la Herrán, Presidente, Qubiz Team.
Elbio Nielsen, Cofundador de múltiples startups.
Francisco Jariego, Autor e investigador, Indie Research.
Ismael Maceira, CEO, Samira DTx.
- 13:55. Conclusiones y clausura institucional.
Valentín García Souto, Director de Innovación de Lantik.
- 14:00. Cóctel afterwork.