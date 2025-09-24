Ager Izagirre Logroño, diputado foral del Departamento de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, ha participado este miércoles en las jornadas Metafuturo que se están celebrando en el Palacio Euskalduna de Bilbao sobre ciencia y tecnologías cuánticas.

En su intervención, Izagirre ha recordado que "hace unos 30 años llegó internet a Vizcaya de una manera generalizada", una irrupción que hico que "nuestra vida haya cambiado mucho desde entonces". Tres décadas después, la irrupción de la tecnología cuántica y la inteligencia artificial han vuelto a cambiar el panorama económico, laboral e industrial. Por ello, sostiene Izagirre que "esta es la revolución tecnológica que va a dar forma al siglo XXI".

Ante este cambio, Izagirre pide que instituciones y empresas pongan el foco en las cuestiones éticas que rodean a la tecnología, ya que cuando apareció internet "aprendimos muchas cosas, algunas de ellas por las malas".

"Aprovechemos esta oportunidad para entender las posibilidades de lo cuántico de cara al futuro que queremos construir, cuestionándonos no solo el qué, sino el para qué y para quiénes", añade el diputado al respecto.

Además, el diputado cree que esta revolución tecnológica es una gran ocasión para fomentar el desarrollo de la industria en un país como España, que en las últimas décadas ha sufrido un importante proceso de desindustrialización. "Apostamos por un desarrollo de la aplicabilidad industrial de esta tecnología para que impacte en el bienestar social", concluye Ager Izagirre.