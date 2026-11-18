El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha comparecido este miércoles en la segunda jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. En su charla con María Llapart, periodista de laSexta Noticias, el máximo dirigente del PNV ha reivindicado la necesidad de que la política vuelva a recuperar la "cultura del acuerdo" en tras años de máxima polarización.

"Aquí se ha acabado entendiendo la política en términos de cómo conseguir el poder cuento antes, y entonces vale todo", ha lamentado Esteban. Frente a eso, ha reivindicado que "el arte de la política es ceder".

"Se está hablando en Madrid todo el día de grandes pactos de Estado, pero, ¿alguno de los Partidos políticos españoles está pensando en cómo quiere la sociedad de aquí a medio plazo?", ha cuestionado el líder de los nacionalistas vascos.

"Me parece que se han roto muchos puentes en lo personal, y la clave son las personas", ha expuesto Esteban, asegurando que en este momento ve "muy difícil" que se puedan tender puentes entre la izquierda y la derecha en la próxima legislatura. No obstante, señala que, por su parte, el PNV hará "lo posible" para facilitarlo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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