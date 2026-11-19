Albert Sánchez, director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar, ha defendido el giro de su compañía hacia el tabaco calentado para acabar con el cigarillo de combustión.

Durante la tercera jornada de Metafuturo 2026, Albert Sánchez ha admitido que estamos lejos de acabar con el cigarrillo de combustión. "En Italia, gracias al tabaco calentado, 4,5 millones de fumadores han dejado el cigarrillo y se espera que para 2035 se haya acabado", ha señalado.

Una situación que ha confesado que en España es muy diferente, reconociendo que estamos "lejos" de que eso pueda suceder. "Necesitamos la regulación que apoya la ciencia, que los consumidores entiendan qué son estos productos y que los menores no tengan acceso", ha explicado.

De esta forma, durante su intervención, ha aclarado que desde su compañía "huyen" de los cigarrillo de combustión. "Si hablamos de cifras, hay nueve millones de fumadores que cada día encienden al menos un cigarrillo", ha destacado, un número que "apenas ha cambiado" en la última década.

Sin embargo, ha reivindicado que ahora ha llegado la tecnología a la industria tabacalera para "cambiarlo todo". "El tabaco calentado lo que hace es calentar en vez de quemar, evitando que se produzca el alquitrán, las cenizas y el humo", ha aclarado, defendiendo que el producto que tienen entre manos es "la solución" para reducir ese número de fumadores.

Para conseguirlo, pide al nuevo Gobierno de España que "priorice a la sociedad" y dedique tiempo a entender "qué son estos productos". "La prevención es importante, ayudar a las personas que fuman a dejarlo debe continuar, pero estos productos también tienen un rol adicional", ha aclarado, señalando que no piden "un trato de favor". "La prohibición solo lleva a regular el cigarrillo. Pedimos que regulen conciencia y sin dogmatismo. Es importante salir de ideologías y hablar de ciencia", ha recalcado.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.