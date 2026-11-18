Metafuturo 2026
Alberto Nadal (PP), sobre el impacto de la IA en la economía: "Por primera vez, España tiene la oportunidad de formar parte de una revolución tecnológica desde el principio"
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha sido el primer interviniente de la segunda jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneo de Madrid.
En su charla con Mónica Prado, jefa de Redacción del Área Digital de Antena 3 Noticias, Nadal ha asegurado que "la IA va a transformar el mundo" y ha señalado que esta tecnología "debe ser una herramienta para reducir la brecha de la productividad de la economía española".
"España ha llegado tarde a todas las revoluciones tecnológicas por su distancia con el centro económico de Europa, pero esta revolución es distinta, porque la distancia física no importa", ha afirmado el representante del PP. A colación, ha indicado que "por primera vez desde el siglo XIX, tenemos la oportunidad de formar parte de una revolución tecnológica desde el principio".
No obstante, ha señalado que, bajo su criterio, la prioridad es que la IA llegue a todas las capas del tejido empresarial español: "Necesitamos que todas las pequeñas empresas puedan pasar un diagnóstico digital, porque muchas pequeñas y medianas empresas no saben lo que es la inteligencia artificial". Por ello, Alberto Nadal ha propuesto "tener mecanismos sencillos para incorporar la inteligencia artificial".
Ligado a la cuestión de la IA, en los últimos años ha aparecido el debate sobre los centros de datos y si se debe fomentar o no que se instalen en España. Al respecto, Nadal defiende que "no podemos prohibir los centros de datos, pero tampoco pueden entrar todos de golpe".
¿Qué es Metafuturo?
Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.
Más Noticias
- Borja Ochoa (Telefónica) destaca las claves para convertir la IA en una ventaja para las empresas: "Un modelo de gobierno adecuado, liderazgo al máximo nivel, con las personas en el centro"
- Pierluigi Collina defiende la llegada del VAR al arbitraje: "La tecnología vino al fútbol hace muy poco y la tenemos que mejorar, pero es imprescindible"
- Cendoya (Santander) pide a Europa una regulación "más inteligente": "Necesitamos mantener la ilusión de ser europeos"
- Salvador Illa alerta sobre el peligro de los algoritmos para la democracia: "Los nuevos autoritarismos pretenden vendernos que la libertad es poder mentir en redes"
- Óscar Dorda (Havas Media Network España): "En un entorno tan competitivo, entender al consumidor es clave porque cambia la forma de acercarse a él"
.