El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha sido el primer interviniente de la segunda jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneo de Madrid.

En su charla con Mónica Prado, jefa de Redacción del Área Digital de Antena 3 Noticias, Nadal ha asegurado que "la IA va a transformar el mundo" y ha señalado que esta tecnología "debe ser una herramienta para reducir la brecha de la productividad de la economía española".

"España ha llegado tarde a todas las revoluciones tecnológicas por su distancia con el centro económico de Europa, pero esta revolución es distinta, porque la distancia física no importa", ha afirmado el representante del PP. A colación, ha indicado que "por primera vez desde el siglo XIX, tenemos la oportunidad de formar parte de una revolución tecnológica desde el principio".

No obstante, ha señalado que, bajo su criterio, la prioridad es que la IA llegue a todas las capas del tejido empresarial español: "Necesitamos que todas las pequeñas empresas puedan pasar un diagnóstico digital, porque muchas pequeñas y medianas empresas no saben lo que es la inteligencia artificial". Por ello, Alberto Nadal ha propuesto "tener mecanismos sencillos para incorporar la inteligencia artificial".

Ligado a la cuestión de la IA, en los últimos años ha aparecido el debate sobre los centros de datos y si se debe fomentar o no que se instalen en España. Al respecto, Nadal defiende que "no podemos prohibir los centros de datos, pero tampoco pueden entrar todos de golpe".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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