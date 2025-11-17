El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha elogiado este lunes el papel del rey Juan Carlos en la Transición frente a los que "hablan del 20N". En un discurso que ha tenido lugar en el foro de Metafuturo celebrado por Atresmedia, Almeida ha señalado que esta semana "vamos a escuchar hablar del 20N. Nosotros queremos hablar del 22N y la coronación del rey Juan Carlos como símbolo de la monarquía que nos trajo la democracia".

"Es legítimo hablar del 20N, tan legítimo como hablar de ese punto de partida que fue el 22N y que cristalizó la Constitución. Tenemos que hablar de ese momento histórico en el que Fraga presentó a Carrillo, del momento en el que Adolfo Suárez consiguió desmontar las estructuras del régimen dando paso a las primeras elecciones libres y a la democracia en España", ha indicado el alcalde madrileño.

Estas, ha dicho, "son las bases sobre las que queremos asentar nuestra convivencia". "Si fuimos capaces de pasar de una democracia qué no seremos capaces de hacer desde la concordia entre diferentes y con respeto a la Constitución", ha añadido. De esta manera, ha asegurado que "no hay ciudad más abierta como Madrid, con tantas nacionalidades, religiones...".

En su ponencia, Almeida ha querido hacer hincapié en la importancia de lo local. "Podemos entender Madrid desde una triple perspectiva: local, nacional y global", ha comenzado a decir Almeida. Desde el punto de vista local, el 'popular' ha señalado que Madrid es "la locomotora, somos uno de cada ocho euros del PIB, tenemos un modelo de gestión de productos públicos".

Así, ha indicado que "la cohesión social es el principal desafío de Madrid. Viva donde se viva hay que tener las misma oportunidades". "El principal reto es la capacidad de mantener la cohesion social desde la libertad de poder decicidir que quiere ser cada uno", ha añadido.

