El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el primer interviniente de la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

En su charla con Lorena García, periodista de Espejo Público, el alcalde de Madrid ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital durante los últimos ocho años. "Nos hemos convertido en una referencia y lo que tenemos que saber es dónde queremos colocarla en los próximos diez años", ha asegurado Almeida.

Especialmente, ha reivindicado la política de vivienda llevada a cabo por su consistorio, afirmando que durante su mandato "ha incrementado en un 40% el parque de vivienda pública".

Del mismo modo, ha afirmado que "nunca ha sido tan fácil construir en Madrid desde el punto de vista administrativo", celebrando la simplificación de trámites burocráticos. Unas medidas encaminadas a "aumentar la oferta de vivienda en Madrid".

También ha sacado pecho Almeida de que Madrid se haya convertido en un polo de atracción de grandes eventos, como el Gran Premio de España de Fórmula 1, la NFL o los conciertos de los principales artistas internacionales. Una línea en la que va en el sentido opuesto a lo que ha hecho Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, durante su etapa como alcaldesa de Barcelona.

"Después de ocho años de Colau, Barcelona está donde está y Madrid está donde está", ha afirmado Almeida, que ha concluido defendiendo su proyecto de convertir Madrid en una "ciudad global".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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