"Una California con mejores playas". Así define Jaime López Francos, CEO de Dentsu, a la provincia de Málaga, donde el pasado mes de septiembre llegó la Convención Internacional de Cómics (Comic-Con) de San Diego, uno de los eventos culturales más importantes y atractivos del mundo y que llevó a la Costa del Sol a más de 80.000 asistentes.

"Hace un par de años queríamos traer la Comic-Con de San Diego a Andalucía porque es una bomba y creíamos que importarla era una grandísima idea", detalla López Francos en la segunda jornada de Metafuturo 2025 sobre el proceso que ha llevado este evento a Andalucía.

Una situación que, asegura, se debe en buena parte al desarrollo económico que está viviendo la región: "Cuando vinieron los americanos a Málaga dijeron que era como California pero con mejores playas, se enamoraron de la ciudad".

Lisardo Morán Urdiales, Director Gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de la Junta de Andalucía, argumenta que la llegada de la Comic-Con es un paso más en la transformación del modelo turístico en el litoral andaluz: "Hay una metamorfosis en nuestro modelo de turismo, ya no buscamos batir récords de cantidad, ahora buscamos la calidad".

Por ello, pide que desde España se cambie la visión que hay de esta comunidad autónoma, que durante décadas ha estado vinculada principalmente al turismo de sol y playa. "Los americanos nos dicen que Málaga es mejor ciudad que San Diego, pero tenemos que creérnoslo", relata.

Al respecto, López Francos sostiene que esta transformación convierte a Andalucía en una región puntera: "Es, junto con Madrid, el motor económico de España". Los datos económicos, sostiene, son la mejor prueba de este avance: "Ha sido el mejor septiembre de la historia de Málaga, el PIB ha subido un 3%".

A ese crecimiento ha contribuido también la Comic-Con, que llevó a la Costa del Sol a 80.000 personas, logrando un 94% de ocupación de plazas hoteleras y generando un impacto económico millonario. Un evento que se celebrará en Málaga durante los próximos 50 años y que busca expandirse para llegar a toda la ciudad y el área metropolitana de Málaga.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.