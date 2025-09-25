Encuentros Metafuturo en Bilbao
Así fue la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum (III)
El foro de reflexión de Atresmedia, Metafuturo, celebró este miércoles 24 de septiembre la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum para abordar uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el encuentro se dieron cita los empresarios, investigadores y actores institucionales más importantes de este sector tecnológico en España.
Estas fueron las intervenciones:
- Eva Andrés, Dra. en Quantum AI & Neurociencia Computacional.
- Mesa de debate: Capital Inteligente para el sector tecnológico. Modera Judit Iriondo, responsable de comunicación y Marketing de GAIA Value Capital. Participan: Diego Torres (BEKA Finance), Carlos Barrios (director de GAIA y CEO de LKS Next) y Elena Zarraga (presidenta de GAIA y CEO de LKS Next).
- Paco Jariego, investigador independiente.
- Ricardo Mejía, sacerdote, profesor titular de la Facultad de Filosofía de Cataluña y académico de la Sociedad para la Ciencia y la Religión de Cambridge, UK. Posteriormente, diálogo con Elbio Nielsen, emprendedor y comunicador.
- Carmen Omonte, exministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República de Perú. Diálogo con Ane Miren Ibáñez, directora de Modernización del Ayuntamiento de Bilbao.