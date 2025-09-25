Encuentros Metafuturo en Bilbao
Así fue la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum (I)
El foro de reflexión de Atresmedia, Metafuturo, celebró este miércoles 24 de septiembre la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum para abordar uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el encuentro se dieron cita los empresarios, investigadores y actores institucionales más importantes de este sector tecnológico en España.
Estas fueron las intervenciones:
- Maria Gonzalez Veracruz, secretaria de Estado de Digitalizacion e Inteligencia Artificial.
- Ager Izagirre Logroño, diputado foral del Departamento de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales.
- Pablo Lopez-Barajas, director Soluciones Especiales y Eventos Atresmedia.
- David Vivancos, emprendedor en serie en Tecnología, Ciencia, Arte y Educación.
- Enrique Sánchez, director de la oficina de Quantum Europe en Bruselas.
- Gonzalo Romeo, Country Manager FSAS Technologies Spain by Fujitsu.