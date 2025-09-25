Encuentros Metafuturo en Bilbao
Así fue la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum (II)
El foro de reflexión de Atresmedia, Metafuturo, celebró este miércoles 24 de septiembre la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum para abordar uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el encuentro se dieron cita los empresarios, investigadores y actores institucionales más importantes de este sector tecnológico en España.
Estas fueron las intervenciones:
- Juan Cruz-Benito, AI for Quantum Product Owner & Master Inventor de IBM Quantum
- José Luis Domínguez, director Ciberseguridad & Cloud de Telefónica Tech, y Patricia Díez, directora Global de Seguridad de Red y Sistemas de Telefónica
- Carlos Gómez, Socio de Henko AI
- Laura Marrón, directora general de BAIC - Basque Artificial Intelligence Center
- Mesa de debate: Talento al servicio de las industrias. Modera: Irene López Vallejo, responsable de desarrollo de negocio TECNALIA Quantum Lab. Participan: Pablo García Bringas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Deusto; Carlos García, coordinador general Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea; Vicente Martín, catedrático de la ETSIINF de la Universidad Politécnica de Madrid
- Mesa de debate: Investigación y transferencia al servicio de las industrias. Modera: Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación. Participan: Pablo Coca, director general de CTIC Centro Tecnológico; Ion Etxeberria, director general de Ikerlan; Jorge Parra, director general de ITECAM.