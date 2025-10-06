El jueves 25 de septiembre se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao la segunda y definitiva jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum, un evento organizado por Atresmedia en el que se ha abordado uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica, de la mano de los investigadores, empresarios y actores institucionales de referencia en el ámbito nacional e internacional.

En esta segunda jornada se puso el foco en cómo se puede aplicar esta tecnología en la práctica para mejorar los resultados de las empresas. Puedes ver la primera parte de esta segunda jornada aquí, así como todos los vídeos de la primera jornada: