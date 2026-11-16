Atresmedia mantiene su apuesta por la información, el servicio público a la ciudadanía y la transformación positiva de la sociedad como grupo líder en medios de comunicación con la quinta edición de METAFUTURO, foro de referencia y reflexión para conocer los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años de la mano de las personalidades más influyentes a nivel global.

El evento se celebrará del 17 al 20 de noviembre, inaugurándose en el Ateneu Barcelonès por parte del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y con el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, encargándose de su clausura. Un día después, el 18 de noviembre, METAFUTURO continuará con su agenda desde el Ateneo de Madrid.

METAFUTURO continuará manteniendo su elevado nivel de ponentes, contando con nombres internacionales como el Muy Honorable Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá; el escritor Michael Ignatieff, representante de la oposición canadiense y Premio Princesa de Asturias; el filósofo Byung-Chul Han, Premio Príncipe de Asturias; y la abogada Shirin Ebady, Premio Nobel de la Paz.

Además, METAFUTURO también reunirá a ponentes como los medallistas olímpicos Manel Estiarte y Gemma Mengual; el exárbitro de fútbol Pierluigi Colina; el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes; un experto en IA como Gerd Leonhard; o el vicealmirante Javier Roca, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, y el general Víctor Bados, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Las jornadas de ‘Metafuturo’ acogerán a destacados líderes políticos y figuras institucionales: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen (que intervendrá desde la COP); el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; Margarita Robles, ministra de Defensa; y Mónica García, ministra de Sanidad.

Asimismo, contará con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; los consellers de la Generalitat catalana Olga Pané (Salud), Esther Niubó (Educación y Formación Profesional) y Miguel Samper (Empresa y Trabajo); el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; Miguel Tellado, secretario general del PP; el vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal; el portavoz nacional del PP, Borja Semper; y Aitor Esteban, presidente del PNV.

Asimismo, METAFUTURO volverá a reunir a las figuras más relevantes del sector empresarial y económico como la consejera delegada de AXA Olga Sánchez; el director general de Planeta Grupo Editorial Jesús Badenes; el CEO de Havas Media Network, Óscar Dorda; el vicepresidente del Banco Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Servicio de Estudios del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya; Borja Ochoa, presidente de Telefónica España; Jaime López-Francos, CEO de Dentsu Iberia; Manu Quero, responsable de alianzas estratégicas con el sector audiovisual de Google; Sandra García Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite; Fernando Lázaro, CEO de Superreal; el director general de Phillip Morris para España, Andorra y Gibraltar, Albert Sánchez; el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; Cristina Rey, CEO de WPP Media Iberia; Germán Larrea, director general de Verisure España; Tomás Navarro, Chief Strategy Officer de Publicis Groupe España; Miguel de Páramo, Wah Show CEO & Co-founder; Cristina Barranco, Managing Director de Omnicom Media; y Bettina Karsh, directora de People, Organisation & Culture de Moeve.

Mediante diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros, los invitados desarrollarán un análisis exhaustivo y profundo de los cambios que se avecinan en cuestiones como la Inteligencia Artificial, la Digitalización, la Transición Energética, la Libertad de Expresión o el Liderazgo, entre otras.

El desarrollo de estas temáticas estará moderado por algunos de los periodistas más representativos del Grupo Atresmedia: Vicente Vallés, Ana Pastor, Lorena García, Marina Valdés, Ana Cuesta, Mercedes Martín, Diana Mata, Sandra Golpe, Edu García, Victoria Arnau, María Llapart, Andrea Ropero, Rocío Martínez, Marta García Aller, Roberto Brasero, Manu Sánchez, José Yélamo, Mónica Carrillo y Thais Muñoz.

Las jornadas de la quinta edición de METAFUTURO, con las que Atresmedia quiere analizar las cuestiones que influirán en el Mundo en los próximos años, tendrán una amplia cobertura por parte de los medios del Grupo.

Además del tratamiento en profundidad desarrollado en sus canales de televisión lineales, especialmente por Antena 3 y laSexta, y de la cobertura de su principal emisora de radio, Onda Cero, Atresmedia también prestará una atención preferente al ámbito digital a través de sus webs corporativas, contando con difusión en ‘streaming’ a través del site de ‘Metafuturo’, de la plataforma atresplayer y de Youtube.

Toda la información del evento está disponible a través de la página web de METAFUTURO.

Aquí puedes consultar la agenda de METAFUTURO 2026 completa.