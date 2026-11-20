Bettina Karsch, directora de People, Organization & Culture de Moeve, ha tomado la palabra este viernes en la cuarta jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, para hablar sobre la transición energética y el reto que supone tanto para la sociedad como para las empresas del sector.

En su conversación con Roberto Brasero, Karsch ha afirmado que la industria española debe apoyarse en las energías limpias como fuente principal. "La industria que estamos creando del hidrógeno necesita electricidad, pero tiene que ser de las renovables, para lo cual España es el país perfecto".

"No te imaginas la oportunidad que tiene España de liderar la transición energética", ha añadido la representante de Moeve en Metafuturo, defendiendo que la industria tiene que mandar un mensaje de "positivismo" ante este escenario de cambios.

Una transformación que no solo afecta en el plano energético, sino que conlleva una forma de trabajar radicalmente distinta para los profesionales del sector.

"Tenemos un ambiente cambiante que se mueve muy rápido y los humanos pasamos por momentos en los que unos necesitan más tiempo y otros menos. Mi responsabilidad con la gente que forma parte de nuestro proyecto es ayudarles a todos con el tiempo que necesite", ha afirmado al respecto Bettina Karsch para concluir su intervención en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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