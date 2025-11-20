"¿Cuánto tarda un juez en leerse la trama Gürtel? ¿ Y cuánto tardaría la Inteligencia Artificial?". Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido en la cuarta edición de Metafuturo la implementación de las nuevas tecnologías en la Justicia para acelerar burocracia y requerimientos: "La reforma de la Justicia es imprescindible y es necesaria".

El ministro ha afirmado que, desde su llegada, "estamos haciendo lo que denominamos la mayor transformación de la Justicia en décadas". "Lo cómodo para el ministro es no llevarla a cabo, pero no es lo que necesita nuestro país y yo haré lo que necesita nuestro país, no lo que sea más cómodo para mí. Es necesario pasar la Justicia de una estructura del siglo XIX a una del XXI. Hemos aprobado las tres leyes de eficiencia de justica que llevaban congeladas lustros".

"La segunda cara es la digitalización. La norma es que todos los trámites procesales sean telemáticos, sean digitales. Para eso, aprobamos la parte legal y la inversión. Hemos aprobado más de 400 millones de euros solo para digitalización. Sabemos hacia dónde queremos avanzar, hacia la digitalización. Es la Justicia del siglo XXI", ha confirmado Bolaños.

Respecto al uso de la IA en este ámbito, el ministro de Justicia ha defendido que el derecho a la defensa se garantiza con el derecho a un lenguaje accesible: "Usamos programas de IA para resumir resoluciones judiciales. También para hacer un lenguaje accesible con las personas con discapacidad". Señala que, de esta manera, "ya estamos garantizando ese derecho". "Nosotros queremos dar el siguiente paso con la IA. Queremos cumplir el principio ético para ayudar a jueces, magistrados, fiscales en su trabajo".

Sin embargo, las diferencias generacionales aún dificultan su máxima implementación: "Hay que hacer pedagogía y dar formación. Tiene más facilidad una persona con recién sacada la oposición que un juez con 60 años. Es cierto que, en la justicia, las reformas cuestan más. Siempre hay recelos".