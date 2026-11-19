El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado cómo los "pseudomedios" se encargan de crear "bulos" que luego algunos partidos utilizan y siguen propagando.

Durante la tercera jornada de Metafuturo 2026, el ministro ha reflexionado sobre cómo el papel de los medios de comunicación pueden ayudar a que exista más o menos polarización. Un momento en el que ha aprovechado para criticar a los "pseudomedios", explicando que se refiere a aquellos que "no contrastan nunca" las noticias, "no hablan con distintas fuentes" y propagan noticias que "son objetivamente falsas".

Bolaños ha reconocido que hay muchos de ellos, destacando que es entonces cuendo se produce el "fenómeno del ciclo del bulo". "Cuentan una mentira objetiva y los partidos se suman a esa mentira para elevarla", ha señalado, añadiendo que es entonces cuando se produce una querella criminal, "normalmente por parte de organizaciones ultra".

Unos "pseudomedios" que ha destacado que no solo existen en España, asegurando que es algo que afecta a todos los países del mundo. "Es un daño reputacional incluso para el propio periodismo, porque resta crédito a la profesión", ha reconocido. Para acabar con esto, ha defendido que hay que apostar por el periodismo de verdad, que sí que contrasta las fuentes y se basa en el rigor.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.