La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en uno de los principales vectores de transformación económica. Su capacidad para alterar los procesos productivos, acelerar la innovación y modificar la competitividad de las empresas sitúa esta tecnología en el centro de la nueva pugna económica global. "Cada ola tecnológica evoluciona más rápido y tiene más impacto en la sociedad", advierte Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante su participación en la quinta edición de Metafuturo, el foro de Atresmedia que reúne del 17 al 20 de noviembre a líderes empresariales y expertos para analizar los grandes desafíos de la sociedad.

La informática, internet, la telefonía móvil, el 5G y la computación en la nube han marcado las últimas décadas. Sin embargo, Ochoa considera que la inteligencia artificial introduce un cambio de escala respecto a las anteriores transformaciones tecnológicas. No se trata únicamente de una nueva herramienta para las empresas, sino de una tecnología cuyo impacto alcanza al conjunto de la sociedad.

"Lo diferencial es el impacto que está generando en la sociedad en general, no solamente en el mundo económico. Es algo que no hemos visto nunca", señala.

El presidente de Telefónica España sitúa la inteligencia artificial entre los grandes motores actuales de generación de productividad e innovación a escala mundial. Una transformación que, a su juicio, está modificando las reglas del juego empresarial y acelerando la aparición de nuevos actores en la economía digital.

La estrategia de Telefónica para integrar la IA

La compañía aborda esta transformación desde tres frentes. El primero pasa por incorporar la inteligencia artificial a sus propios procesos para transformar el funcionamiento interno de Telefónica. El segundo consiste en integrar estas capacidades en su catálogo de productos y servicios. El tercero mira al desarrollo tecnológico del conjunto de la sociedad.

En este último ámbito, Ochoa destaca la participación de Telefónica en la iniciativa europea de las factorías de inteligencia artificial. La operadora lidera el consorcio español que aspira a implantar y operar una de estas infraestructuras, dentro de un proyecto con el que Europa pretende reforzar sus capacidades en esta tecnología estratégica.

Gobierno, liderazgo y personas: las tres claves empresariales

La incorporación de la inteligencia artificial no garantiza por sí sola una mejora de la competitividad. El verdadero desafío para las empresas españolas está en conseguir que su aplicación transforme los negocios y genere valor. Para ello, Ochoa identifica tres condiciones fundamentales.

La primera es contar con un modelo de gobierno que permita controlar un proceso transversal y complejo, también desde el punto de vista económico. "Tienes que tener el control de costes y de la utilización. El modelo de gobierno que establezcas es fundamental para garantizar el éxito que estás buscando", explica.

La segunda pasa por implicar a la alta dirección. "Tiene que existir un liderazgo al máximo nivel en la compañía. Se tiene que creer en ello e impulsar desde arriba, porque es algo absolutamente transformacional", sostiene.

La tercera, y no menos importante, es situar a los trabajadores en el centro del cambio. La transformación tecnológica exige modificar procesos y proporcionar nuevas herramientas, pero también conseguir que los equipos incorporen esas capacidades a su actividad diaria.

"Las personas son las que generan ese cambio. Si los equipos no compran el proceso, todo esto va a ser mucho más complejo", advierte Ochoa.

El mensaje del presidente de Telefónica España es claro: la adopción de la inteligencia artificial ya no es una opción que las compañías puedan posponer. "Es algo que hay que hacer sí o sí y lo más rápido posible".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.