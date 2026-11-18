Metafuturo 2026
Borja Sémper defiende que "la sociedad española no está naturalmente dividida" y culpa a "malas políticas" del aumento de la polarización
El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, ha intervenido este miércoles en la segunda jornada de Metafuturo 2026, donde ha reflexionado en una charla con Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias, sobre el clima de crispación que se ha impuesto en la política española durante los últimos años.
Sémper ha lamentado que "en realidad, no hablamos de política", sino que "hablamos de la epidermis de la política, de la frase, del tuit, hablamos del eslogan y del famoso relato". "Las palabras tienen mucha importancia, y nos las tiramos unos a otros con mucha facilidad", ha añadido el dirigente 'popular'.
De hecho, Sémper ha hecho autocrítica y ha reconocido tener "una couta de responsabilidad" en el incremento de la tensión, aunque defiende que "esa responsabilidad es asimétrica en el escenario que estamos describiendo", puesto que, desde su punto de vista, "el poder político siempre tiene una intención en dividir a la sociedad o que no se hable de política, porque si eso sucede es más difícil controlar la acción del poderoso".
En consecuencia, ha asegurado que "esta división es absolutamente forzada y viene de arriba a abajo". "Yo no creo que la sociedad española esté naturalmente dividida, sino que hay malas políticas que están provocando una división creciente en la sociedad española y que esto tiene una responsabilidad clara", ha aseverado el portavoz nacional del PP.
Por ello, Sémper ha concluido su intervención en el Ateneo de Madrid reivindicando la serenidad en la política, ya que "la división social provoca que nos dejemos de encontrar en los clubes deportivos, en las cenas de amigos, en los centros culturales".
¿Qué es Metafuturo?
Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.
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