La inteligencia artificial ya es un miembro más de la plantilla de muchas empresas, y la sanidad pública no es ajena a esta revolución, o al menos no debe serlo. Así lo defiende Carlos Gallego, director de Salut Digital en l'Institut de Diagnòstic per la Imatge de la Generalitat de Catalunya, que este viernes ha pasado por el Caixa Forum de Barcelona para participar en la quinta y última jornada de Metafuturo 2025.

"La IA debe ser un actor más del sistema sanitario y del proceso asistencial", defiende Gallego, que explica que esto es posible debido a que, con los avances técnológicos de los últimos años, "la salud ya es digital". "Como todo el conocimiento que tenemos es ditigal, la IA abre la puerta a cambiar la forma en que prestamos los servicios de salud", añade.

No obstante, el director de Salut Digital en l'Institut de Diagnòstic per la Imatge pide frenar el alarmismo a quienes afirman que la IA va a sustituir a los médicos y explica que va a ser una herramienta más a su servicio, especialmente para llevar a cabo formalismos y tareas de carácter administrativo: "Nos debe permitir recoger los datos y empezar a prestar servicios digitales de salud".

Estas funciones que cumplirá la inteligencia artificial "van a ayudar a los profesionales en la toma de decisiones", prevé Gallego. Asimismo, explica que no se trata de un escenario lejano, ya que esta tecnología se ha comenzado a aplicar ya en los hospitales y centros de salud catalanes. "La IA ya se está usando para la transcripción de las visitas", concluye.

¿Qué es Metafuturo?

