Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España, participa en la quinta edición de Metafuturo, un proyecto de Atresmedia que nació para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad, para hablar del futuro de los mercados y de cómo afronta un banco como el Santander los grandes retos tecnológicos del futuro.

En plena campaña electoral, Cendoya explica cómo le afectan los cambios de Gobierno, no solo en España, sino en el mundo: "Las elecciones y las decisiones políticas afectan, como no puede ser de otra manera, a la economía del resultado de las elecciones brasileñas, tuvimos un impacto en bolsa en las elecciones españolas no se sabe bien qué va a pasar y vamos a tener muy pronto las francesas que son determinantes para Europa".

Por lo tanto, "estamos en un momento de gran incertidumbre política, porque muchas veces no se trata de elegir entre dos partidos que forman parte del régimen, sino que hay partidos o propuestas en distintos países que buscan alterar bases esenciales del régimen", subraya Cendoya.

Ahora bien, "¿qué le corresponde a la empresa? Primero, creo que estar a bastante distancia de los procesos electorales, las empresas tenemos que estar al margen de ese momento que abren los ciudadanos y, por lo tanto, se requiere una dosis especial de prudencia y, segundo y en general, dedicarnos a lo que las empresas tenemos que hacer".

Esto es: "Nosotros no tenemos que hacer declaraciones políticas, no tenemos que estar en la vida política, tenemos que actuar con responsabilidad en lo nuestro. Tenemos que hacer es trabajar bien duramente, mejorar los resultados y dar mejor rendimiento a los accionistas", afirma el experto, señalando cuál es para él "la clave" más importantes cuando tienes procesos electorales, cuando hay vaivenes políticos o mucho cuestionamiento de muchas cosas: "Estar bien diversificado".

Es más, según el experto del Santander, "para las empresas, en momentos de dificultad, siempre sacan lo mejor de sí mismas y es cuando diversifican más las fuentes de crecimiento, los proveedores, sus cuentas, sus riesgos y sus beneficios, sus accionistas. Y después, cuando tratan de ser más eficientes, que normalmente está asociada la la la prosperidad económica de una empresa a que se internacionaliza más".

Y es por ello, que hay noticias buenas en la economía española: "Ha crecido de 260 mil millones a 370000. El volumen de la exportación española se ha duplicado. Esto es una noticia buenísima en los últimos diez años porque al final las empresas que exportan tienen más escala, pueden invertir mejor y pueden mejorar los productos", afirma.

Mirando más hacia el futuro y no tanto hacia el futuro inmediato, el experto comparte cuál son los factores que van a transformar la economía a nivel mundial en los próximos años. Admite que en estos 170 años de vida del Santander, han vivido de todo, "guerras, guerras carlistas, una Guerra Civil, la primera y la segunda Guerra Mundial... y después también hemos vivido momentos no tanto, de una gran expansión y de un boom, pues la época del ferrocarril, que se parece bastante, la de la inteligencia artificial... y por supuesto la etapa mejor, con mucha diferencia, para España ha sido desde el año 1975.

Las cuatro mega tendencias que están ocurriendo en España, en Europa y en el mundo, porque en estos sitios, asegura, "está ocurriendo lo mismo: "Primero, la transición energética. De ahí depende la supervivencia o éxito de las empresas, porque el tema energético tiene un efecto total sobre los costes e incluso la propia producción y sobre el bienestar de la gente y España ahí está bien posicionada".

En segundo lugar, la transición tecnológica: "Esta es clave. Todo el mundo, las empresas. El factor clave de la evolución de las bolsas, de cómo va la economía". En tercer lugar, la demografía: "Lo estamos padeciendo. La política migratoria, cuál es tu idea sobre la migración, qué tipo de migración, cómo la ordenas, etc. Esto es un fenómeno mundial. El aumento de la población y movimiento hacia zonas que están más desarrolladas frente a otras que no se desarrollan.

Y por último y en cuarto lugar, la geopolítica: "Qué está pasando con el mundo? Porque de ahí se toman decisiones de inversión, decisiones de inversión más en el futuro. Las empresas tenemos capital y tú puedes invertir en este o en este o en este en base a prosperidad económica, cuál es el futuro o cuál es el riesgo geopolítico que tiene

Y en este punto, añade, también la autonomía: "Las cadenas de suministro globales nos están abandonando, abandonando el comercio internacional frente a lo que se dice, está creciendo. Pero es verdad que ahora hay unas cadenas de suministro de mayor confianza. La gente prefiere trabajar con proveedores que estén cerca y que estén en entornos económicos y políticos, digamos, más adecuados o más complementarios de la empresa que le compra el producto. Y muchas veces no se va tan lejos".

No obstante, es cierto, admite el experto que el crecimiento económico mundial sufre ya el impacto del contexto internacional y de las grandes transformaciones globales: "La economía global ha visto reducirse su ritmo de avance desde el 3,7% registrado en la última década hasta una previsión del 3,3% para los próximos años: "Se nota: bajar del 3,7% al 3,3% son cuatro o cinco décimas", afirma Cendoya, que, prefiere ver también la lectura positiva de todo esto: la economía mundial aguanta pese al COVID, la guerra de Ucrania o las dificultades energéticas en Oriente Medio.

Por otro lado, la parte negativa o más vacía es que estamos bajando y hay más inflación. Y tercero, el aumento la deuda pública en general: "A nivel internacional hay más inflación y más deuda pública. Esto es un cóctel malo. Es como tomarte vodka con ginebra a la vez. No es lo mejor", afirma el experto, señala por tanto, que hay que estar más atentos a la inversión privada.

"Los estados van a tener menos capacidad para reaccionar porque han subido su deuda pública y, por lo tanto, ahí la inversión privada sería la clave", afirma Cendoya, señalando la misión de los bancos: "Nos toca a los bancos y a las entidades financieras, como ha pasado toda la vida, como se hizo el ferrocarril, como se está haciendo la tecnología en Estados Unidos, apoyar en inversores que quieren apostar por empresas de inteligencia artificial, por empresas que van a hacer la modernización del sistema eléctrico o por televisiones como es Atresmedia", explica el experto.

Esto es, afirma: "Al final lo que se trata es que el inversor apueste por productos de mayor riesgo, por comprar acciones o bonos y colaborar. Y en Europa hay muchísimo ahorro cada año 300 mil millones de euros que no se queda en Europa, sino que se va a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos están donde están las empresas de mayor crecimiento". Y todo eso supone que las empresas de mayor crecimiento "serán más fuertes aún" y que "en Europa nos quedaremos con menos crecimiento".

"Y ese es el problema si tenemos que ver Europa comparado con los Estados Unidos: nuestro ahorro se va a Estados Unidos, ellos van a seguir creciendo más y atraer más talento y nosotros nos quedamos más regulando", explica, y después, añade tenemos nuestro nuestra China, "que ya no solo produce barato, sino que también innova, exporta un 30% y produce productos tecnológicos y coches de mucha calidad".

"Europa está en un momento existencial"

Por lo tanto, "Europa está en un momento existencial, es un momento donde se juega su futuro de generaciones", afirma Cendoya, señalando que estamos entre EEUU y China: "Así es como se ve la economía del mundo, porque estamos hablando que entre los tres tenemos el 60% del PIB mundial. Por tanto, cuando se habla de que vamos a crecer menos yo lo que no quiero que pase, lo que no quiero que pase, es lo que dicen los economistas, que el menor crecimiento de la economía se va a explicar por la bajada del crecimiento de Europa".

Pero confiesa: "Yo me resisto que el menor crecimiento se produzca en Europa. Creo que tenemos que hacer entre todos que el menor crecimiento sea de otras zonas del mundo, que Europa siga creciendo y que siga desarrollándose".

Ahora bien, ¿cómo podemos pasar del diagnóstico a la acción, esto es, qué deberíamos hacer para que Europa no se quede atrás y que esa tarta no se la lleven así a Estados Unidos y nuestro crecimiento se quede por debajo?

Explica Cendoya, en este caso, que ya "hay algunas recetas que también las están empezando a implementar la propia Comisión Europea": "La Comisión Europea llegó con la idea de regular, regular, regular es lo que más se oye, porque China producía, Europa regulaba y Estados Unidos innovaba. Y nosotros no nos queremos quedar sometidos solo a la regulación, porque eso trae bienestar.

Por tanto, lo que tiene que hacer Europa, y que el nuevo Consejo y la Comisión está empujando mucho, "tiene que quitar regulación, tiene que hacer una regulación más inteligente, una regulación mejor (...) Y ahora se nota. Están empezando a quitar regulación. A los nuevos países de la Unión Europea en vez de 170.000 páginas del acervo comunitario les dan ahora 340.000 páginas (...) Nno podemos funcionar con tanta regulación que al final conlleva mucha burocracia". Y por otro lado, anade, "tenemos que fomentar el mercado único".

Por lo tanto, insiste: primero, quitar regulación que no sea positiva para las empresas. Segundo, tratar de mantener una inversión privada fuerte, que es clave, y tercero, es mantener la cohesión social: "Necesitamos mantener la ilusión de ser europeos, de ser el continente que mejor combina la potencia, la protección social, con una cierta prosperidad económica compartida", concluye Cendoya.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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