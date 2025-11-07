Pocos nombres han ganado más protagonismo en el mundo de la ciencia en los últimos años que el de Pablo Jarillo-Herrero (Valencia, 1976). El físico valenciano es actualmente catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Licenciado en Física por la Universidad de Valencia en 2005, ha estado vinculado a las instituciones más prestigiosas del mundo de la ciencia, como la Universidad Tecnológica de Delft y la Universidad de Columbia, hasta llegar al MIT en 2008.

Desde el inicio de su trayectoria, Jarillo-Herrero se dedicó a estudiar el grafeno, un material compuesto por una única capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal que tiene diversas aplicaciones en la electrónica, la energía y la medicina.

Tras años de investigación, Jarillo-Herrero descubrió que este material podía mostrar propiedades de superconductividad si se colocaban dos capas, una encima de la otra, con una desviación de un ángulo exacto de 1,1 grados, por lo que el científico español es conocido en muchos foros como el descubridor del "ángulo mágico".

Este hallazgo cambió para siempre la física de materiales, ya que permitió centenares de nuevas investigaciones en torno al grafeno y otros materiales similares, así como para otros campos, como la computación cuántica o la fabricación y el diseño de dispositivos electrónicos.

Las repercusiones de este descubrimiento le valieron a Pablo Jarillo-Herrero para ganar el Premio Wolf de Física, uno de los principales galardones del ámbito científico. Fue uno de los grandes candidatos para ganar el Nobel de 2024, y según aseguran expertos en el mundo de la ciencia, es uno de los favoritos para las próximas ediciones.

Jarillo-Herrero, en Metafuturo

Pablo Jarillo-Herrero será uno de los invitados estrella de Metafuturo 2025. Hablará sobre el grafeno, la física y el panorama científico el próximo jueves 20 de noviembre a las 12:45 en una ponencia denominada El futuro se escribe con ciencia.

Otros líderes y expertos en Metafuturo

Metafuturo contará en 2025 con la participación de algunos de los personajes más influyentes de la cultura, la economía, la ciencia y la política internacional.

El economista estadounidense Paul Krugman, premio Nóbel de Economía en 2008 y especialista en el análisis de los patrones comerciales, será uno de los nombres estrella y expondrá su visión del panorama económico y geopolítico a tenor del crecimiento de las tensiones entre las grandes potencias mundiales.

También estará en Metafuturo Martin Baron, considerado uno de los periodistas más relevantes del siglo XXI y director de 'The Washington Post' entre 2013 y 2021 y ganador del premio Pulitzer en 2003 por dirigir la investigación Spotlight en el 'Boston Globe' sobre los abusos sexuales en la iglesia de Massachusetts.

Salman Rushdie, uno de los autores con más libros vendidos en inglés en la historia de la literatura, también estará presente en Metafuturo 2025. Su obra Los versos satánicos provocó que el ayatolá iraní Ruhollah Jomeiní emitiera una fatwa condenándolo a muerte, motivo por el que permaneció en la clandestinidad durante años y que estuvo detrás del apuñalamiento en el cuello que sufrió el 12 de agosto de 2022 mientras daba una conferencia en Nueva York.

En el plano nacional estarán presentes figuras como la jugadora de bádminton y campeona olímpica Carolina Marín, el economista y escritor Fernando Trías de Bes o el físico Pablo Jarillo-Herrero, catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

En el ámbito institucional, Metafuturo contará con una amplia participación que estará encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También participarán en representación del Gobierno la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la de Sanidad, Mónica García; la titular de Educación, Pilar Alegría; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el de Transformación Digital, Óscar López.

Asimismo, participará en Metafuturo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Del mismo modo, estará en las jornadas Metafuturo el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.