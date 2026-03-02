La percepción de la obesidad está viviendo un cambio de paradigma. La ciencia y la difusión de sus avances, junto con las reivindicaciones del colectivo sanitario han abierto la puerta a que lo que antes se consideraba una cuestión de voluntad se reconozca como una enfermedad crónica y multifactorial, lo que transforma la manera de abordarla tanto para quienes la padecen como para los profesionales sanitarios.

Los doctores Ana Belén Crujeiras, Francisco Tinahones y Alexis Arjona han participado en Metafuturo —en la jornada Presente y futuro de la obesidad, celebrada en colaboración con Lilly— para analizar esta evolución. "Pacientes que no lo veían como una enfermedad ahora lo están asumiendo", han destacado.

Ana Belén Crujeiras, investigadora jefa de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Hospital Clínico Universitario de Santiago) y en CIBEROBN, explica que "cuando sabes cómo ha avanzado el conocimiento sobre la obesidad y ves que se sigue culpando al paciente, la frustración es profunda" entre los profesionales al tratar a personas con obesidad. Aunque muchos pacientes siguen correctamente las recomendaciones, no logran perder peso, lo que incrementa el sentimiento de culpa: "Eso evidencia que no estamos ante un problema de voluntad, sino ante un trastorno biológico complejo".

Crujeiras explica que hay un componente genético importante (un 40%), "pero el resto viene dado por los factores ambientales a los que estamos expuestos. Situación de falta de actividad física, los disruptores endocrinos, el estrés... El mecanismo molecular que hace que funcione por medio de esos factores ambientales, son los mecanismos epigenéticos: son marcas químicas que se añaden al ADN sin modificar la secuencia y actúan como interruptores de cómo se encienden".

Francisco Tinahones, especialista en Endocrinología y Nutrición y representante del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, ha profundizado en este cambio. Según su experiencia, durante años, si el paciente no conseguía adelgazar, se le culpabilizaba. "Hoy sabemos que el fallo estaba en las herramientas terapéuticas disponibles, no en el paciente", ha señalado. Además, ha subrayado que la llegada de nuevos tratamientos supone "una auténtica revolución" en el abordaje clínico, que ha pasado de gestionarse solo con estilo de vida o con cirugía a poder incorporar otras alternativas.

Desde el ámbito investigador, Crujeiras ha destacado que la evidencia científica ha demostrado alteraciones en los mecanismos que regulan el apetito: "Existe una disfunción en el eje intestino-cerebro que impide que las señales de saciedad funcionen correctamente". Este hallazgo ha permitido desarrollar nuevas estrategias que actúan sobre ese sistema y mejoran el control de la ingesta.

Por su parte, Alexis Arjona, médico de Atención Primaria y miembro de los grupos de trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo y del área de Respiratorio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), ha resaltado la importancia de generar confianza para lograr un abordaje eficaz: "Somos quienes mejor conocemos al paciente y su entorno, lo que nos permite una atención integral". No obstante, también ha advertido de algunos de los temas que considera un obstáculo importante: el infradiagnóstico. "Hasta un 40% de los las personas con obesidad no están identificadas como tal en su historia clínica", ha detallado.

Otro de tema de conversación frecuente en la consulta del doctor Arjona es sobre la cronicidad de la enfermedad: "Nosotros no podemos explicarle al paciente qué es la epigenética, pero sí tenemos que decirle que se trata de una enfermedad crónica, en la que vamos a trabajar juntos durante mucho tiempo".

Pese a ello, los especialistas coinciden en que la tendencia está cambiando gracias a una mayor concienciación social. La obesidad "se está viendo como una enfermedad", y cada vez más personas reconocen el exceso de peso como un problema de salud. "Vamos por el buen camino", ha afirmado Tinahones.

Un análisis que comparte Arjona, quien califica este avance de "esperanzador": "La obesidad ha pasado de ser algo invisible a tener mayor visibilidad. Veo un futuro libre de culpa, con pacientes a los que se les devuelve la dignidad que merecen", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo es un proyecto de Atresmedia que engloba diversos eventos centrados en el futuro de la sociedad, concebidos como espacios de debate y reflexión sobre los desafíos actuales.

Además de esta jornada dedicada a la obesidad, el foro aborda de forma transversal asuntos como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.