Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, da la bienvenida desde la ciudad condal a la quinta edición de Metafuturo, un proyecto de Atresmedia que nació para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad.

Desde el gran Ateneo de Barcelona, confiesa que le hace "especial ilusión" poder inaugurar estas jornadas compartidas con la ciudad de Madrid: "Y nos hace una especial ilusión que Atresmedia, que tiene una semilla que es Grupo Planeta, la primera editorial del país de habla hispana y que tiene su sede en Barcelona y que nació aquí. hayáis empezado por esta ciudad y de recibiros aquí".

Y más en concreto, en el auditorio Oriol Bohigas, gran arquitecto de los primeros años de la democracia en Barcelona. Quien mejor que él, admite Collboni, para hablar del futuro, "él que supo imaginarlo y convertirlo físicamente a través de las transformaciones que impulsó, especialmente en la etapa olímpica, en la etapa en la que Barcelona se abrió al mar, con un modelo de ciudad muy fundamentado en la calidad del espacio público y en la transformación de los barrios de la ciudad para igualar las oportunidades entre los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona. Y este es, sin duda, el ADN de la ciudad".

Una de las reflexiones más importantes de esta jornada, y en la que Collboni quiere incidir, es la de qué podemos hacer para mejorar nuestras ciudades, en cómo incidir en la construcción del mundo del futuro con todos los retos tecnológicos, especialmente la IA, climáticos, democráticos, que tenemos frente a nosotros.

Y en estos casos, defiende Collboni, "alguien que tiene la responsabilidad humilde, pero creo que importante, de gobernar una ciudad y de hacerlo en este contexto, tiene que tener muy claro cómo equilibrar lo que es urgente, lo que es el día a día de una ciudad, con lo que es importante, con lo que incide en la realidad de sus conciudadanos".

Además, los retos de las grandes ciudades "son los mismos", asegura el alcalde poniendo como ejemplo la ciudad de Toronto: "He tenido la suerte de que en estos tres años que llevo de alcalde y haber podido tener contacto con los alcaldes más importantes del mundo, descubres cómo los retos son los mismos". Y uno de los más importantes y, sin duda, el primero es el acceso a la vivienda.

"El acceso a la vivienda como lo que determina la igualdad de oportunidades, especialmente de las familias trabajadoras y de las clases medias urbanas y de los jóvenes, a un derecho que es fundamental que nuestra Constitución además corrobora, confirma como un derecho fundamental, y que desafortunadamente no se ha podido garantizar en los últimos años", afirma Collboni, destacando los problemas que han hecho que esto no haya sido posible, por ejemplo, la subida, no solo en España, sino también en Europa y en EEUU.

"Mi tesis, la que nosotros aplicamos en la ciudad de Barcelona, es intervenir y regular. Y esto ha supuesto que desde 2024 los precios de los alquileres hayan descendido un 4,4%. Es decir, de facto se han congelado las subidas manteniendo o incrementando el parque de viviendas en alquiler. Tenemos 2000 viviendas más que hace dos años, cuando se inició la regulación".

También, añade el alcalde, "duplicar la construcción de vivienda protegida en Barcelona, que hemos pasado de 500 a 1000 unidades por año o de triplicar los fondos destinados a rehabilitación".

"El derecho a quedarse"

Por otro lado, quiere destacar la que es para él la "cuestión de fondo" de que las ciudades abiertas, "que son en estos momentos baluartes de los valores democráticos liberales de sociedades abiertas", están ante la tesitura del éxito y el éxodo.

Esto es, "entre ser una ciudad de éxito que atrae inversiones, que atrae visitantes, que se proyecta en el mundo (y nos pasa a muchas grandes ciudades europeas) y las consecuencias de eso después, sobre la vida cotidiana de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que es el éxodo, que es la necesidad de tener que salir de la ciudad porque no se pueden pagar los precios", explica Collboni, destacando que es precisamente esto lo que hay que resolver.

"Porque no queremos ciudades cerradas, no queremos ciudades excluyentes. Queremos ciudades que den oportunidades a su gente y que a la vez sean ciudades abiertas al mundo", argumenta el alcalde. Igualmente, defiende también la importancia de tener una ciudad que protege su entorno urbano y que ofrece oportunidades de empleo y de crecimiento económico.

"La ciudad de Barcelona crece más que la media catalana y española. La ciudad de Barcelona está prácticamente en 1.300.000 afiliados a la Seguridad Social. Récord histórico. Es decir, los grandes números son muy positivos, pero la alternativa o la consecuencia no puede ser el éxodo". Y eso, confiesa, "le llamamos en Barcelona el derecho a quedarse".

De este modo, y apelando a Enric Oleta, "durante muchos años, la Unión Europea, se ha consagrado el derecho a la movilidad, han bajado las fronteras, hay libre circulación de mercancías y de ciudadanos, pero no se han hecho políticas para garantizar el derecho de los ciudadanos europeos a quedarse en su municipio

Y por lo tanto, "políticas como las de vivienda hoy son política europea, gracias a las presiones y al trabajo que hemos hecho los alcaldes europeos durante dos años, a través de la red Medios for Housing, y que ha conseguido situar como una de las prioridades del próximo periodo presupuestario las políticas de vivienda", asegura contundente Collboni.

Es decir, "que Europa entienda que garantizar no solo la movilidad de sus ciudadanos sino el derecho a quedarse de sus ciudadanos en sus ciudades forma parte también del corazón del proyecto europeo del futuro", concluye.