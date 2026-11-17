En los últimos años, la presencia de la inteligencia artificial se ha multiplicado en nuestras vidas, y lo mismo ha sucedido en las administraciones públicas y los distintos sectores de la economía. Cataluña es una de las comunidades autónomas punteras en esta materia, y sobre ello han hablado en la primera jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneu Barcelonès Olga Pané, consellera de Salut; Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional, y Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Empresa i Treball.

Pané ha abordado la aplicación de esta tecnología a la sanidad, donde, asegura, "ayuda a tomar mejores decisiones a los profesionales sanitarios". "En todo lo que tiene que ver con mejorar nuestras capacidades diagnósticas tanto en diagnóstico inmediato como preventivo que nos permiten prever qué vamos a enfermar, qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar problemas", ha expuesto la consellera de Salut.

Además, Pané ha defendido que "también nos ayuda con la burocracia diaria, nos ayuda muchísimo con todo lo que se refiere al manejo de papeleo dentro de las consultas y eso permite que el médico y la enfermera estén mirando al paciente en lugar de al ordenador".

La IA también está cada vez más presente en as aulas, como ha explicado la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que ha defendido que "la digitalización puede ser muy útil y puede enriquecer el resto de aprendizajes" en las diferentes etapas educativas.

No obstante, ha dejado claro que esta tecnología "en ningún caso pueda comprometer la salud y el bienestar de los alumnos", para lo cual "es fundamental que, sobre todo en las primeras etapas, vaya acompañada del refuerzo de los aprendizajes fundamentales".

En el ámbito laboral, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper i Rodríguez, explica que "es bueno que saquemos hoy la conclusión de que la IA está provocando una auténtica revolución en el mercado laboral", algo pocas veces visto en la historia, ya que "cuando tú estás inmerso en una revolución, no eres consciente de que lo estás". "Cuando tú estás inmerso en una revolución, no eres consciente de que lo está, seguramente. Quienes vivieron la época de la revolución industrial no eran conscientes de que estaban atravesando una revolución", ha ejemplificado.

"Yo diría que hay una agitación del mercado laboral, una auténtica revolución del mercado laboral, pero que debemos tomarla no como una amenaza, sino como una auténtica oportunidad", ha zanjado el conseller Miquel Sàmper.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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