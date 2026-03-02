La obesidad se ha convertido en uno de los principales retos sanitarios y económicos de España. Su impacto va mucho más allá de la consulta médica: tensiona las cuentas públicas, lastra la productividad y compromete la sostenibilidad del sistema. "El gasto asociado a la obesidad equivale a la mitad del gasto en educación, que ronda el 6 % del PIB; la magnitud es realmente muy alta", subraya Álvaro Hidalgo.

El presidente de la Fundación Weber y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha expone este diagnóstico durante su intervención en Metafuturo, en conversación con la periodista Mamen Mendizábal. Su mensaje es claro: "La obesidad es una enfermedad y, como tal, requiere tratamiento y genera costes".

Pero el impacto no termina ahí. La obesidad no suele viajar sola: está asociada a más de 200 comorbilidades y aumenta el riesgo de desarrollar patologías como diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, enfermedad hepática o insuficiencia cardiaca.

Esto implica que el gasto sanitario se multiplica. "Los costes no son solo los de la obesidad, sino los de todas las comorbilidades", ha explicado Hidalgo, subrayando que ese impacto se extiende "al sistema sanitario, al paciente, a su entorno y al conjunto de la sociedad".

Para ilustrarlo, ha aportado un dato revelador: mientras que una persona sin enfermedades crónicas genera un gasto sanitario anual medio de unos 900 euros, el de una persona con cinco enfermedades crónicas supera los 20.000 euros anuales en gasto sanitario directo.

El estudio de la Fundación Weber, 'El valor social de un mejor control de la obesidad', traza una radiografía precisa de la situación y pone cifras al problema. De aquí a 2030, los costes sanitarios directos podrían pasar de los 2.000 millones de euros anuales actuales a los 3.000 millones. A ello se sumarían pérdidas macroeconómicas superiores al 3 % del PIB.

Pero el informe no solo muestra el problema, también señala el margen de mejora. Un abordaje más eficaz de la obesidad podría generar un valor social cercano a los 10.000 euros por paciente. En un país con cerca de 30 millones de personas con sobrepeso u obesidad —casi nueve millones con obesidad—, el impacto acumulado en cinco años superaría los 90.000 millones de euros.

El análisis incorpora además una dimensión social ineludible. La prevalencia de obesidad se duplica en hogares con menos ingresos y en barrios más desfavorecidos. "La alimentación saludable es más cara, y eso dificulta que las personas con menos recursos puedan mantener una dieta adecuada", ha advertido Hidalgo.

La obesidad como "factor multiplicador" de los problemas de salud mental

Entre los efectos que se agravan a partir de la obesidad, Hidalgo ha destacado su papel como "factor multiplicador" en la salud mental. Diversos estudios muestran que las personas con obesidad presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos.

"Las personas con obesidad también tienen problemas de autoestima", ha explicado. Estas dificultades pueden derivar en depresión o ansiedad, lo que refuerza la idea de que la obesidad actúa como un auténtico "efecto multiplicador" del malestar psicológico. En sentido contrario, los pacientes que logran perder peso experimentan mejoras no solo físicas, sino también emocionales, con un impacto directo en su calidad de vida.

Hidalgo ha ilustrado esta realidad con un ejemplo cada vez más frecuente: personas que, como consecuencia de la obesidad, desarrollan diabetes. "Imagina a alguien que termina necesitando diálisis y el impacto que eso tiene en su vida, especialmente si es mayor y depende de un cuidador. Esto afecta al bienestar emocional del paciente y a la calidad de vida tanto suya como de quienes le cuidan", ha señalado.

De ahí, ha insistido, la importancia de "sensibilizar a la sociedad". "Es fundamental entender la obesidad como una enfermedad. Existen alternativas para reducir su impacto y debemos hacerlas llegar a los pacientes", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo es un proyecto de Atresmedia que engloba numerosos eventos centrados en el futuro de la sociedad, concebidos como espacios de debate y reflexión sobre los desafíos a los que nos enfrentamos.

Además de esta jornada dedicada a la obesidad, el foro aborda de forma transversal asuntos como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.