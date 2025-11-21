La inteligencia artificial está transformando buena parte de la economía. Se cuentan por centenares las profesiones que se están viendo beneficiadas de su uso para, principalmente, facilitar tareas administrativas y mejorar los procesos internos. Sin embargo, muchos expertos alertan del peligro de que la mayor parte de desarrolladores de IA estén concentrados en Estados Unidos y Asia.

Sobre ello ha hablado Cristian Cantón, director associat del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), en la quinta y última jornada de Metafuturo 2025, que se ha celebrado en el Caixa Forum de Barcelona. "Tenemos que desarrollar tecnologías que nos permitan ser los amos de nuestro futuro", ha defendido.

Por ello, advierte de que "si en Europa no somos capaces de desarrollar nuestra industria de los procesadores de IA, esta dependencia puede tener un impacto muy grande en nuestro ecosistema". Lograr esa capacidad sería un paso de gigante para conseguir la "soberanía digital", aunque aclara que para ello "tenemos que invertir ya para que desarrollar los centros de datos y las gigafactorías, que nos permitirán tener el control de nuestro futuro".

"Tenemos IA construida en Cataluña y España, pero los modelos principales son los norteamericanos. Por eso, estos modelos tienen un sesgo hacia unos valores culturales distintos a los nuestros", explica Cantón. Por ello, expresa la importancia de "crear una IA basada en los valores culturales de Cataluña, de España y de Europa". "Es fundamental lograr la soberanía tecnológica", concluye el director associat del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.