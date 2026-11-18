La tecnología avanza a una velocidad que obliga a las empresas a revisar sus modelos de negocio, su forma de trabajar y la relación que mantienen con los consumidores. Pero, paradójicamente, cuanto más tecnológico se vuelve el mundo, más importante resulta lo humano. Es una de las contradicciones que definen el momento actual y que Cristina Barranco, managing director de OMD España (Omnicom Media), puso sobre la mesa durante su intervención en Metafuturo, bajo el lema "Crear el futuro: empresas y marcas como motores de una sociedad en movimiento".

Barranco, cuya agencia ha vuelto a ser reconocida como Agencia de Medios del Año 2026 en los Premios Eficacia, defendió que la transformación tecnológica no es una cuestión pendiente, sino una realidad que ya ha cambiado la sociedad y la economía. "La tecnología no es futuro. La tecnología nos ha cambiado la vida", afirmó. Para ilustrar hasta qué punto se ha acelerado ese proceso, recordó que, mientras Facebook tardó cuatro años en alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT lo consiguió en apenas dos meses.

A su juicio, el mundo actual está condicionado por tres grandes fuerzas que las empresas deben aprender a gestionar: la inteligencia artificial, la creciente necesidad de conexiones humanas auténticas y el impacto de todos estos cambios en la forma de competir y relacionarse con los consumidores. "Estamos ante tres fuerzas fundamentales que conviven y que están sucediendo. Hay que navegar en ellas, no queda otra", resumió.

Más tecnología, pero también más necesidad de humanidad

La inteligencia artificial es, para Barranco, una transformación de una dimensión difícil de comparar. Algunos la equiparan al descubrimiento del fuego, una comparación que considera que no está fuera de lugar. Su impacto alcanza ya a la forma en que vivimos, trabajamos y tomamos decisiones. Pero esa revolución tecnológica convive con una tendencia aparentemente opuesta: cuanto más conectados estamos a través de las herramientas digitales, mayor es la necesidad de establecer vínculos reales.

"Cuanta más tecnología tenemos, más humanidad necesitamos. Hay una mayor necesidad de conexiones auténticas", explicó. Una tensión que también se traslada a las empresas, obligadas a competir en mercados que cambian a gran velocidad, reorganizar sus estructuras y responder a unas expectativas cada vez más exigentes por parte de los consumidores.

Barranco describió este escenario como un mundo de contradicciones: "Tenemos cada vez más datos y, a la vez, menos criterio. Tenemos más velocidad y menos tiempo para pensar. Y tenemos más herramientas, pero estamos menos conectados, con menos cercanía". Un contexto en el que las agencias de medios deben anticiparse a los cambios y ayudar a sus clientes a encontrar respuestas antes de que los nuevos desafíos se conviertan en problemas.

La velocidad de los cambios obliga, además, a convivir con la incertidumbre y a asumir que algunos conocimientos pueden quedarse obsoletos casi en el mismo momento en que se adquieren. Sin embargo, Barranco prefiere interpretar este escenario desde el optimismo: "Yo veo esto como una oportunidad grandiosa. Hay que saber detectar la señal y utilizar la tecnología. Pero el mundo de oportunidades que se nos abre para innovar y buscar nuevas respuestas es brutal".

La responsabilidad de las marcas va más allá de vender

La influencia de las empresas y de los medios de comunicación sobre la sociedad implica también una responsabilidad que, según Barranco, debe estar a la altura de su capacidad para generar cambios. "La responsabilidad es la misma que la influencia que tenemos", afirmó. Y esa influencia, explicó, tiene una dimensión económica, social y cultural.

En el plano económico, recordó que la inversión publicitaria creció cerca de un 5% durante el primer semestre del año, más del doble que el PIB, según los datos que citó. La publicidad contribuye a generar demanda y consumo, pero el papel de las marcas no termina ahí. También tienen capacidad para abrir conversaciones, cuestionar lo establecido y contribuir a transformar la sociedad.

Para ello, considera imprescindible que sus mensajes respondan a compromisos reales. "Las marcas tienen mucha más influencia, sobre todo cuando lo hacen desde lo auténtico, desde la verdad. Ya no vale el greenwashing", advirtió. El consumidor, cada vez más exigente, no se conforma con una campaña atractiva: quiere que lo que una compañía cuenta tenga correspondencia con lo que hace.

Barranco puso como ejemplo a Canva, que ofrece gratuitamente su software de creatividad y diseño a centros educativos, una iniciativa que, a su juicio, demuestra cómo una empresa puede generar un impacto social tangible. También destacó la capacidad de algunas marcas para influir en la cultura y crear nuevos referentes desde territorios con los que tienen legitimidad. En este sentido, citó a Campofrío, que ha conseguido asociar su comunicación al sentido del humor y a la forma de disfrutar de la vida de los españoles.

"Las marcas son muy poderosas a la hora de tener impacto en la cultura", sostuvo. Una capacidad que, a su entender, exige también un compromiso con las nuevas generaciones y con el tipo de sociedad que las empresas contribuyen a construir.

Luces cortas para el presente y luces largas para el futuro

En un entorno marcado por la incertidumbre, Barranco considera que las compañías necesitan, ante todo, una cuestión de mentalidad. No pueden detenerse a esperar a que el escenario sea más estable, sino que deben responder a las necesidades inmediatas sin perder de vista lo que viene después.

Para explicarlo, recurrió a una imagen: la de las luces cortas y las luces largas. Las primeras representan la obligación de cumplir con los resultados, atender a los clientes y responder ante los accionistas. Las segundas, la capacidad de reservar tiempo, recursos y atención para anticipar el futuro y preparar a las organizaciones para los cambios.

"Lo difícil es tener a la vez las luces largas, dedicar el tiempo de calidad, los recursos y la atención a pensar en ese futuro", explicó. En esa misma línea, dejó una de las ideas centrales de su intervención: "No vale con crecer, hay que crecer haciendo crecer".

La directiva defendió que el crecimiento empresarial debe extenderse también a los clientes, los colaboradores, los empleados y al conjunto del tejido económico. Y reivindicó el papel de España en este ámbito, donde OMD y Omnicom Media cuentan con centros que exportan talento y capacidades al resto del mundo. "Con más orgullo deberíamos decirlo", apuntó.

La innovación, añadió, tampoco surge de manera espontánea. "La innovación no nace, la innovación se hace". Para conseguirla, las empresas necesitan una actitud abierta, incorporar perspectivas diferentes y buscar alianzas más allá de sus competidores habituales. Barranco aludió a la teoría de los seis grados de competitividad: ampliar el análisis del entorno y de los competidores permite descubrir, a través de sucesivas conexiones, nuevos actores y modelos de negocio que inicialmente ni siquiera se habían considerado.

La conclusión es que, en un mundo en transformación constante, aferrarse a las fórmulas conocidas puede limitar las oportunidades de crecimiento. "Si nos agarramos a ideas limitantes, nos quedaremos en algo muy pequeño", concluyó.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.