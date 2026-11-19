La comunicación lleva décadas ocupando un lugar central en las estrategias comerciales de las empresas, aunque no siempre el que le corresponde en sus decisiones de negocio. Cristina Rey, CEO de WPP Media Iberia, ha defendido en la quinta edición de Metafuturo que ha llegado el momento de dejar de entenderla únicamente como un gasto destinado a vender y empezar a considerarla un activo estratégico capaz de impulsar el crecimiento de las organizaciones. "No vengo a hablar de cuánto dinero hay que invertir, sino de la manera en la que debemos invertir para alcanzar no solamente esos retos de negocio, sino para convertir la comunicación en un vector de crecimiento y en una capacidad estratégica para las organizaciones", ha explicado.

Rey conoce bien la pregunta que durante años ha marcado las conversaciones entre las empresas y sus responsables de comunicación. "Si tuviese que pensar cuál ha sido la pregunta que más veces me han hecho nuestros clientes a lo largo de mis casi 30 años de carrera profesional, diría que es cuánto dinero tengo que invertir en comunicación comercial en este ejercicio para ser capaz de alcanzar los retos de negocio". Su planteamiento, sin embargo, va ahora en otra dirección: no se trata tanto de cuánto invertir como de revisar para qué y de qué manera se hace.

La directiva reivindica la comunicación como una forma de poder que las organizaciones tienen a su alcance, pero que no siempre ocupa un lugar prioritario en sus estrategias de crecimiento. "Todos tenemos la ambición de poder influir, pero yo hoy vengo a hablar de otro tipo de poder, de un poder que todos nosotros tenemos al alcance en nuestro día a día y que no siempre ocupa el lugar que le corresponde en las conversaciones estratégicas de crecimiento de negocio en las organizaciones. Y me refiero a la comunicación", ha señalado.

Para Rey, su valor no reside necesariamente en el tamaño de la compañía ni en su capacidad para desplegar grandes campañas, sino en el significado que consigue construir para los demás. "La comunicación es esa herramienta estratégica que, bien entendida y bien ejecutada, se convierte en valor presente y futuro para las organizaciones. Y ese valor y ese poder no dependen de lo grande que uno sea, dependen de lo que significas para los demás. Yo creo que ahí reside su fortaleza".

La inversión publicitaria crece menos que la economía

La CEO de WPP Media Iberia ha apoyado su diagnóstico en algunos datos sobre el mercado español. El año pasado, las empresas invirtieron 12.745 millones de euros en publicidad, una cifra que representa apenas el 0,76% del PIB. Rey considera que el dato refleja el margen que todavía existe para reconocer el peso de la comunicación en la economía. Según ha expuesto, ese porcentaje llegó a superar el doble en el pasado y se encuentra por debajo del que registran otras economías, como la estadounidense.

A esa distancia se suma otra evolución que, a su juicio, merece atención: desde 2022, la economía española ha crecido aproximadamente un 20% en términos nominales, mientras que la inversión publicitaria apenas ha aumentado un 4%. Pero la conclusión de Rey no es una reivindicación de mayores presupuestos para el sector. "Y, contra lo que podrían pensar de una persona como yo, que viene del mundo de la gestión de los medios de comunicación, yo no vengo a decirles que tienen que invertir más. Vengo a decirles que tienen que invertir de forma diferente".

Esa transformación exige, en su opinión, revisar el lugar que ocupa cada objetivo dentro de la estrategia de comunicación. Las compañías han orientado buena parte de sus esfuerzos hacia el performance, la digitalización y la obtención de resultados inmediatos. Una lógica que permite responder a la demanda existente, pero que puede dejar en segundo plano la construcción de marca y su capacidad para generar negocio a futuro.

"Hay que repensar y recalibrar el centro de gravedad de la comunicación, porque hoy en día tenemos que migrar hacia entornos nuevos de aportación de valor", ha defendido. Las grandes marcas, ha apuntado, no se construyen únicamente a partir de las ventas que consiguen en el corto plazo. Tampoco se puede exigir a cada acción publicitaria que se traduzca en una conversión inmediata. La comunicación necesita una perspectiva más amplia, capaz de equilibrar los resultados presentes con la construcción de valor a medio y largo plazo.

De la persuasión a la influencia: el nuevo papel de las marcas

El cambio de enfoque pasa también por ampliar la propia definición de comunicación. En WPP Media apuestan por que deje de limitarse a los territorios de la persuasión y la relevancia para avanzar hacia una dimensión más ambiciosa: la influencia. "Pensamos que la comunicación tiene que trascender hacia un rol estratégico que amalgame no solamente los entornos de persuasión y los entornos de relevancia, sino que avance hacia una nueva dimensión: la influencia", ha explicado Rey.

¿Y qué significa influir? Para la directiva, supone tener la capacidad de incidir en lo que las personas hacen, sienten, piensan o recomiendan. Una capacidad que, en el actual ecosistema digital, ya no está exclusivamente en manos de las marcas ni de los medios de comunicación. La comunicación se ha descentralizado y, con ella, también el poder de decidir qué mensajes llegan a los consumidores y cuáles consiguen captar su atención.

"Hoy en día los algoritmos determinan lo que nosotros encontramos en nuestras búsquedas. Las comunidades y las personas son quienes definen a qué le otorgan valor y por qué", ha apuntado. En ese escenario, las empresas ya no pueden limitarse a trasladar mensajes de manera unidireccional. Necesitan ganarse un espacio en las conversaciones de las personas y construir una relación que vaya más allá del impacto publicitario.

Para conseguirlo, Rey identifica tres grandes territorios en los que las marcas deben aprender a desenvolverse: la cultura, las experiencias y los ecosistemas digitales y tecnológicos. Son los entornos de receptividad en los que pueden construir vínculos, encontrar nuevas formas de conexión y, sobre todo, conseguir que su presencia tenga sentido para sus audiencias. "Una marca se gana el privilegio de poder influir cuando forma parte de las conversaciones de las personas y cuando las personas nos han otorgado esa capacidad", ha afirmado.

La diferencia entre perseguir resultados inmediatos y construir una marca con recorrido está, precisamente, en la demanda que cada estrategia es capaz de generar. Una comunicación centrada exclusivamente en el corto plazo permite captar a quienes ya están dispuestos a comprar. Una estrategia más amplia, en cambio, puede contribuir a crear la demanda futura y lograr que los consumidores elijan esa marca cuando llegue el momento de tomar una decisión.

Rey no plantea elegir entre ambas dimensiones, sino entender que cumplen funciones distintas y complementarias. "Esto es como comer y dormir. Nadie elegiría entre comer y dormir. Está claro que cumplen funciones radicalmente diferentes, pero ambas son muy necesarias para poder vivir con salud", ha ilustrado.

La construcción de marca, por tanto, no puede desligarse de la obtención de resultados, pero tampoco quedar subordinada a ella. Las compañías necesitan generar negocio hoy y, al mismo tiempo, conservar su capacidad para seguir siendo elegidas mañana. "Una marca tiene que ser capaz de generar resultados en el corto plazo, pero también tiene que ser capaz de ser elegida mañana. Nuestros consumidores, nuestras audiencias y nuestros stakeholders nos tienen que elegir mañana", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.