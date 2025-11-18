Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Servicio de Estudios de Banco Santander, ha acudido a la segunda jornada de Metafuturo2025 para conversar sobre el crecimiento y competitividad de Europa en el contexto global.

"No diría que estamos en una especia de peligro de extinción, pero sí en los primeros avisos. EEUU y China, que son de un tamaño similar económicamente, están creciendo en su productividad y Europa se está quedando atrás. EEUU innova, China produce y Europa regula. Europa es experta en regular", ha afirmado Cendoya al respecto de la situación del mercado actual.

El vicepresidente de Santander considera que "la solución no es regular", sino que lograr que haya más empresas españolas especializadas y expertas en Inteligencia Artificial: "·Al final el crecimiento viene de la innovación y producción. Por ejemplo, cada vez hay más coches chinos, que me encantan, pero es lógico que cada vez habrá menos coches de producción europea".

"Todo el mundo está de acuerdo en que hay una falta de competitividad europea. Europa tiene que hacer una llamada existencial para ser competitivo, ser algo más que un museo. Nos falta la ejecución. En Europa hay un diagnóstico común, pero no implementamos las medidas", agregó el vicepresidente.

Respecto al papel que están jugando los bancos en este ámbito, Cendoya ha señalado: "Los bancos estamos intentando ser parte de la solución y ayudar a nuestros clientes. Damos las hipotecas al mejor precio. Somos el segundo país que da las hipotecas más baratas. Damos valor añadido ayudando al empresario en su internacionalización".