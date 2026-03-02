La obesidad tiene un impacto directo en la calidad de vida y en el estado de salud de millones de personas. Una de cada seis —es decir, alrededor de 900 millones en todo el mundo— la padece. Una cifra que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumenta año tras año.

España no es una excepción. Alrededor de siete millones de personas viven con obesidad. Si se suman obesidad y sobrepeso, más del 40% de la población presenta exceso de peso, lo que supone que cerca de 27 millones de personas conviven con un problema de salud asociado a más de 200 complicaciones médicas.

Julio Gay-Ger, presidente y general manager de Lilly, ha subrayado en Metafuturo —el foro de reflexión y debate de Atresmedia— el reto que representa esta enfermedad y ha defendido que "la obesidad debe ser considerada como lo que es: una enfermedad crónica y recidivante, con orígenes biológicos".

"No se trata simplemente de una condición ni de una cuestión de voluntad para comer menos o ejercitarse más", ha señalado durante su intervención. En este sentido, ha defendido que las personas con obesidad "deben ser tratadas por su médico dentro del sistema sanitario", equiparándolas a los pacientes con cualquier otra enfermedad crónica y garantizando el diagnóstico temprano, el acceso equitativo a las opciones terapéuticas y una atención libre de estigmas.

Un 2% del PIB

Según estimaciones de Lilly, el coste derivado de los problemas de salud asociados a la obesidad supera el 2% del PIB. Una cifra que, según Gay-Ger, "nos hace pensar que este tema debe ser estudiado y abordado". Para ello, considera fundamental impulsar una acción coordinada entre administraciones, expertos y el conjunto de la sociedad, que permita transformar el enfoque con el que actualmente se afronta la obesidad.

Llevar la obesidad al debate público

Antes de la intervención de Julio Gay-Ger, Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, fue el encargado de inaugurar la jornada de Metafuturo. En su discurso de apertura, aseguró que "la sociedad tiene que darse cuenta de las implicaciones de la obesidad en la calidad de vida de los ciudadanos". Además, incidió en que existe "confusión entre la dimensión estética y la médica de la obesidad".

En consecuencia, afirmó que esta cuestión debe convertirse en un tema central de la conversación social, al tratarse de un problema de primer orden: "Si llevamos la obesidad al debate público y hacemos que los políticos entiendan la importancia que tiene, estaremos ganando en salud". También reclamó una visión de futuro para revertir la tendencia de los últimos años, en los que el número de personas con obesidad se ha disparado: "Todo aquello que no se aborda a largo plazo acaba convirtiéndose en un problema".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo es un proyecto de Atresmedia que engloba numerosos eventos centrados en el futuro de la sociedad, concebidos como espacios de debate y reflexión sobre los desafíos a los que nos enfrentamos.

Además de esta jornada dedicada a la obesidad, el foro aborda de forma transversal asuntos como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.