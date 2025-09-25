"Pasará como con la IA"
David Rodríguez (IQM Spain) explica la magnitud de la revolución de la tecnología cuántica: "Solucionará problemas para los que se necesitan millones de años"
Una revolución que podría superar con creces a la de la inteligencia artificial. Es lo que supondrá la llegada de la tecnología cuántica, cuyo uso se espera que sea accesible a todos los usuarios en los próximos años.
Sobre ello ha hablado David Rodríguez, country manager de IQM Spain, en las jornadas Metafuturo que se están celebrando el 24 y 25 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
"Pasará como con la IA, hay problemas que podremos solventar y que ni siquiera nos hemos planteado", explica Rodríguez sobre la cuántica, cuyo objetivo debe ser "trabajar conjuntamente con los ordenadores de hoy en día" para ser accesible a todos los públicos.
Más Noticias
- "Todos los activos financieros del mundo podrían ser adulterados": la advertencia de Agustín Valencia (Fortinet) sobre los peligros de la tecnología cuántica
- Diego Torres (BEKA Finance) pide que España se quite "los complejos" respecto a la tecnología: "Parece que dominan los americanos, pero aquí hay un gran talento"
- Laura Marrón (BAIC), sobre los límites de la IA: "La tecnología tiene que venir de la mano de un cumplimiento legal y ético"
- Carlos Gómez (Henko AI) pide ayudar a las pymes: "No habrá ningún cambio en el modelo productivo si no somos capaces de que usen la IA"
- José Luis Domínguez (Telefónica) alerta sobre los peligros de la tecnología cuántica: "Las comunicaciones de WhatsApp o los bancos dejarán de ser seguros"
No obstante, pese a que tiene ciertas similitudes con la irrupción de la inteligencia artificial, su impacto podría ser mucho mayor: "Con la tecnología cuántica se pueden solucionar problemas que en un ordenador clásico se tardaría millones de años".