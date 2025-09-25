Una revolución que podría superar con creces a la de la inteligencia artificial. Es lo que supondrá la llegada de la tecnología cuántica, cuyo uso se espera que sea accesible a todos los usuarios en los próximos años.

Sobre ello ha hablado David Rodríguez, country manager de IQM Spain, en las jornadas Metafuturo que se están celebrando el 24 y 25 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

"Pasará como con la IA, hay problemas que podremos solventar y que ni siquiera nos hemos planteado", explica Rodríguez sobre la cuántica, cuyo objetivo debe ser "trabajar conjuntamente con los ordenadores de hoy en día" para ser accesible a todos los públicos.

No obstante, pese a que tiene ciertas similitudes con la irrupción de la inteligencia artificial, su impacto podría ser mucho mayor: "Con la tecnología cuántica se pueden solucionar problemas que en un ordenador clásico se tardaría millones de años".