La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que el sistema de pensiones está preparado para "hacer frente a la jubilación de los babyboomers". Así lo ha señalado Saiz en Metafuturo, el foro celebrado por Atresmedia, donde ha hecho hincapié en que el sistema de pensiones "es sostenible".

En una entrevista con Helena Resano, Saiz ha señalado que "quizás hay quien esté interesado en alimentar una guerra intergeneracional, pero desde el Gobierno estamos preocupados en disipar esa falsa dicotomía. Estamos haciendo políticas intergeneracionales".

Por ello, ha dicho, es "importante que se sepa que el sostener las pensiones no retrae recursos a otro tipo de cuestiones importantes, como los hosiptales, colegios, carreteras..." "Son fuentes de financiación distintas. La mayoría son competencia de las CCAA", ha añadido.

De esta manera, la ministra ha negado que a partir de ahora los ciudadanos no se jubilarán a los 70 años, si no que lo harán a los 65, que es lo que está contemplado en la reforma de pensiones.

Aun así, ha indicado que "hay un talento senior que desde la voluntad puede seguir aportado, no porque haya que seguir trabajando porque uno no puede llegar a fin de mes. Están ampliando las jubilaciones por que hay más esperanza de vida".

Además, Saiz ha asegurado que "tenemos la Seguridad Social más moderna de la historia, desde el punto de vista de la digitalización". "Tenemos herramientas que facilitan a través de apps cuándo ponemos en marchalos permisos de paternidad o maternidad, estamos llegando a una automaticidad", ha dicho la ministra. Así, ha invitado "a descargar las apps en las que puedes hacer trámites con la Seguridad Social".

