Elodie Perthuisot, CEO de Carrefour España, ha pasado este martes por el Ateneo de Madrid para participar en la segunda jornada de la cuarta edición de Metafuturo. Durante su charla con el periodista de Antena 3 Ángel Carreira, ha expuesto los retos a los que se enfrentan las grandes cadenas de supermercados, poniendo el foco, principalmente, en la influencia de la inteligencia artificial.

Perthuisot ha explicado que, gracias a esta tecnología, Carrefour es capaz de analizar un volumen ingente de información para llevar a cabo una estrategia comercial más concreta: "Tenemos millones de datos, y los utilizamos a través de la IA para mejorar el servicio". "Para lo que más estamos aplicando la IA es para la gestión de datos", ha añadido.

Esto permite a Carrefour saber con una gran precisión el perfil de cada cliente. "Si un cliente viene tres o cuatro veces a nuestro supermercado, sabemos el 80% de su próxima compra", ha apuntado la CEO de Carrefour España, detallando que, con esta información, la compañía puede marcar estrategias comerciales y de marketing personalizadas.

"Los clientes le consultan todo a la IA"

Pero la inteligencia artificial no solo ha cambiado los métodos de trabajo de las empresas. También está revolucionando las conductas de los clientes: "La IA va a cambiar a los propios clientes, ya que les piden consejos para todo". "Confían más en la IA que en su madre", ha concluido Elodie Perthuisot.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

