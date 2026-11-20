La tecnología no es el problema. Lo son los modelos de negocio que se han construido a su alrededor. Esa es la tesis que defiende Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes y presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, al abordar uno de los grandes debates de la transformación digital: cómo garantizar que el desarrollo tecnológico no avance a costa de los derechos de los ciudadanos. La expansión de la inteligencia artificial, el poder de las grandes plataformas y la exposición de los menores a entornos digitales cada vez más complejos han devuelto al centro del debate la necesidad de establecer límites y responsabilidades.

"El problema no es la tecnología, nosotros somos tecnófilos. El problema son los modelos de negocio de la tecnología", sostiene Goñi. Para el directivo, los derechos digitales no constituyen una nueva categoría de derechos ni unas garantías de segundo nivel. Son, en esencia, los mismos derechos civiles y libertades públicas reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas de 1948, que deben mantenerse también cuando los ciudadanos se relacionan a través de una pantalla. "Cuando yo navego y estoy online, no soy otro Enrique que merece menos garantías y menos derechos o menos capacidades de ejercer realmente las garantías. No debe haber una esquizofrenia entre un ciudadano offline y online. No soy un ciudadano devaluado online", explica.

Su preocupación va más allá de la protección individual. Goñi advierte de que las generaciones anteriores construyeron un sistema de derechos e instituciones sobre el que se asentaron la economía, la cultura y la prosperidad, pero cuestiona que la sociedad actual esté garantizando su continuidad. "Nuestros padres y nuestros abuelos lucharon duramente por dejarnos un esquema de derechos civiles y libertades públicas, un esquema de institucionalidad sobre el que fertiliza todo: la economía, la cultura, la prosperidad en general. Y no está muy claro que nosotros estemos dejando eso a nuestros hijos y nuestros nietos", advierte.

Europa y el reto de competir sin renunciar a los derechos

La Unión Europea ha sido una de las grandes impulsoras de la regulación digital, con iniciativas para establecer límites a las plataformas y ordenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, los recientes aplazamientos de algunas normas y las dificultades para sacar adelante nuevas iniciativas legislativas han alimentado las dudas sobre su capacidad para mantener ese liderazgo. Goñi resta importancia a los cambios de calendario y descarta que supongan un retroceso en el alcance de las normas. "Lo que hay es un ajuste de calendario. Europa lo que ha hecho ha sido decir que lo que íbamos a hacer a finales de 2027 lo vamos a empezar a hacer a finales de 2028. No ha habido rebaja de contenidos ni limitaciones de alcance. Ha habido simplemente un decalaje", señala.

Su diagnóstico sobre el proyecto europeo combina impaciencia y confianza. "Europa a mí me desespera, pero no me decepciona", resume. A su juicio, la UE sigue siendo un socio fiable a largo plazo, aunque su capacidad para alcanzar acuerdos requiera tiempo. El verdadero desafío, sostiene, no consiste en elegir entre regulación y competitividad, sino en construir un modelo tecnológico capaz de conjugar ambas. "¿Queremos una tecnología que sea muy ética, pero poco competitiva? Pues no. Lo que queremos es una tecnología que sea tan competitiva como ética, que se corresponda con el modo civilizatorio europeo y que tenga escala", defiende.

Para Goñi, el argumento de que la regulación frena la innovación tampoco explica por sí solo la distancia entre Europa y Estados Unidos en el desarrollo de grandes compañías tecnológicas. El principal obstáculo estaría en la estructura financiera europea. Según expone, cuatro de cada diez unicornios que surgen en Estados Unidos tienen su origen en la innovación europea. El problema llega cuando esas empresas necesitan financiación para crecer. "El problema real, desde mi punto de vista, está en el mercado de capitales europeo, que está fragmentado, es pequeño y muy poco profundo. Si tuviésemos un mercado de capitales más integrado, veríamos cómo eso que brota en Estados Unidos, fundamentalmente, cuatro de cada diez, brotaría en Europa", argumenta.

Las plataformas, en el centro de la responsabilidad digital

La protección de los menores y los riesgos asociados al funcionamiento de las grandes plataformas constituyen otro de los puntos centrales de su diagnóstico. ¿Quién debe responder cuando el sistema falla y los usuarios sufren sus consecuencias? Para Goñi, la responsabilidad no puede recaer sobre un único actor, aunque tampoco debe repartirse por igual. "La responsabilidad es compartida, pero que sea compartida no quiere decir que sea igual. La responsabilidad es compartida y es desigual", afirma.

El presidente de la Fundación Hermes sitúa a las plataformas en el centro de esa responsabilidad por su capacidad para prevenir los daños. "Las plataformas son las que tienen más capacidad de evitar el daño y, si tienes más capacidad de evitar el daño, tienes más responsabilidad", explica. En particular, señala a los grandes operadores tecnológicos, a los que acusa de haber incorporado mecanismos potencialmente perjudiciales en el propio diseño de sus servicios. Como ejemplo, menciona el scroll infinito y los algoritmos diseñados para prolongar el tiempo de conexión. "No me interesa captar tu atención, sino tenerte enganchado", resume al describir la lógica de estos modelos de negocio.

Para ilustrar la falta de controles sobre estas tecnologías, Goñi establece una comparación con los productos destinados a los niños. "Un juguete pasa tres controles de calidad antes de llegar a las manos de un niño. Una IA, ninguno", advierte. Frente a esta situación, defiende la creación de una agencia europea de certificación algorítmica que permita evaluar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial antes de su utilización. Una propuesta que, según explica, podría apoyarse en la capacidad de supercomputación del Barcelona Supercomputing Center.

Su planteamiento se articula en torno a cuatro principios: que los sistemas sean revocables, responsables, transparentes y trazables. El primero implica que, cuando una decisión automatizada afecte de manera sustancial a una persona, esta pueda ser revisada por un ser humano. El segundo exige que quienes diseñan, distribuyen o comercializan los sistemas respondan por sus consecuencias. La transparencia, por su parte, pasa por abrir la llamada caja negra de los algoritmos y permitir conocer cómo funcionan. Por último, la trazabilidad debe garantizar que pueda seguirse el recorrido de las formulaciones algorítmicas, desde su origen hasta su aplicación. "Con esa sola fórmula añadiríamos muchísima orientación a la gente, a los usuarios, a los ciudadanos en último término, sobre la usabilidad de la IA", defiende.

La responsabilidad de las marcas en la economía de la atención

La responsabilidad no termina en las empresas tecnológicas. Goñi también señala a las marcas que financian con su publicidad los contenidos y servicios de estas plataformas, incluso cuando sus prácticas pueden entrar en conflicto con los derechos de los usuarios. A su juicio, los anunciantes no pueden desentenderse de lo que sucede en los espacios en los que invierten. "La tiene cuando no la tiene, cuando no lo conoce, la tiene por omisión. La tiene", sostiene.

El directivo recuerda que la publicidad es el motor económico de la llamada economía de la atención y considera que las marcas deberían ampliar sus criterios de responsabilidad. Hasta ahora, explica, muchas han centrado sus esfuerzos en el 'brand safety', es decir, en proteger su imagen y evitar que sus anuncios aparezcan junto a contenidos perjudiciales. Pero deberían incorporar también el *citizen safety*, la seguridad de los ciudadanos. "Yo creo que no es aceptable que uno preserve dónde mete el dinero de su publicidad ignorando lo que esa empresa está haciendo con los usuarios", afirma.

Su propuesta es que los derechos digitales se incorporen a los mismos criterios de responsabilidad con los que las compañías evalúan sus compromisos medioambientales, sociales y corporativos. "De la misma forma que valoramos las cuestiones medioambientales, sociales, de responsabilidad corporativa, valoremos también las éticas. Porque los derechos digitales no son sino las formulaciones concretas de las preocupaciones éticas de los ciudadanos", defiende.

"La tecnología será lo que nosotros queramos que sea"

Pese a los riesgos que describe, Goñi se muestra optimista sobre el futuro de la tecnología y, especialmente, sobre el papel que puede desempeñar Europa. Rechaza la idea de que el avance tecnológico sea un proceso inevitable ante el que los ciudadanos y las instituciones solo puedan adaptarse. "No podemos parar ni reconducir la tecnología. Haremos de la tecnología lo que nosotros queramos", sostiene.

Su confianza en Europa parte de una convicción cultural e histórica. Considera que el continente conserva una referencia moral que puede convertirse en una ventaja a la hora de definir el modelo tecnológico del futuro. "En Europa tenemos que ser muy conscientes de que somos una referencia moral. Europa, ante todo, es una idea moral y somos hijos de Sócrates, de Aristóteles, de Epicteto, de la Ilustración", reivindica.

Y aunque reconoce que Europa todavía no ha demostrado toda su capacidad para competir en el tablero tecnológico internacional, confía en que pueda hacerlo cuando decida dar el paso. "Jugando el partido quizás no somos los mejores porque todavía no hemos empezado a jugar. Pero, ¡ay, madre, cuando lo empecemos a jugar! Verás", concluye.

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