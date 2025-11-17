Eva Mancera, CEO de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes en el Grupo Iberdrola, ha explicado en la cuarta edición de Metafuturo en el Ateneo de Madrid la importancia de las redes eléctricas en nuestra vida cotidiana, así como los retos imprescindibles en la construcción del futuro del país.

"Tenemos 266.000 km de cable, es como dar dos veces la vuelta a la Tierra. Es una infraestructura importantísima. Y la electricidad es fundamental. La transición energética es un cambio de modelo energético a uno más limpio y sostenible. La hemos ido alimentando con fuentes fósiles y el objetivo es pasar a estas energías renovables", señaló Mancera.

La CEO ha querido dejar claro en su visita la importancia de esas fuentes renovables: "Las fuentes renovables son mucho más baratas que las que provienen de fósiles. Además en nuestro país tenemos muchas fuentes renovables, que nos da una mayor independencia energética". Es por ello por lo que "invertir en redes no es una opción, es una necesidad".

"Es una oportunidad de país que no podemos dejar pasar porque tenemos una gran ventaja competitiva con las renovables. La red de distribución española es de las mejores del mundo. Dicho esto, hace falta invertir, porque nos estamos enfrentando a un modelo energético diferente. La apuesta por las redes es clara", no ha dudado en remarcar Eva Mancera.

Mancera ha señalado que "hay apetitito industrial", pero se les esta denegando, ya que el año pasado solo se pudo aceptar el 10% de las solicitudes: "La CNMC está apostando por lo contrario que lo que pide el ministerio y está malentendiendo la eficiencia, un 38% por debajo de la media del mundo, muy por debajo de Europa...".

"Si somos capaces de electrificar lo que pide el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, las facturas bajaran un 40%, porque la electrificación es más eficiente. Tenemos una oportunidad como país", la CEO confía en que España pueda estar a la altura para liderar este cambio energético.

Las redes eléctricas son un básico para garantizar la seguridad, también en momentos de crisis, como la DANA de Valencia: "Fueron momentos terribles. Si hablamos de la electricidad, hemos visto que es crítico. Sin electricidad no se puede operar en hospitales, las telecomunicaciones fallan...".

"Hace ahora un año vivimos el peor fenómeno meteorológico de las últimas décadas que provocó daños en infraestructuras. 600.000 personas quedaron sin suministro y cuando nos dimos cuenta del alcance, no escatimamos en recursos. Movilizamos medios que iban con teléfonos satelitales y llevamos en pocas horas 105 grupos de electrógenos", agregó.