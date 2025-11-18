Reducir al mínimo los impuestos para la cobra de la primera vivienda. Es la propuesta que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho para solucionar el problema del acceso a la vivienda para los jóvenes. Durante su intervención en la segunda jornada de Metafuturo 2025, el líder de la oposición ha lanzado la idea de bajar el IVA del primer inmueble, que actualmente está en el 10%, hasta el 4%, con la posibilidad de incluir ese impuesto en los plazos de la hipoteca y no en los gastos de entrada.

"Si bajamos el IVA de la primera vivienda del 10 al 4% y ese 4% lo aplazamos en los plazos de la hipoteca, estamos mandando al joven un mensaje", ha asegurado Feijóo durante su discurso en el foro de reflexión y debate de Atresmedia. De esta forma pretende atajar "el principal problema de los españoles, y sobre todo, de los jóvenes".

Con esta medida, Feijóo busca revertir la tendencia de una juventud que tiene "una expectativa de vida muy inferior a la que teníamos nosotros a su edad y está. viviendo peor que sus padres". "Los jóvenes de hoy tienen las mismas preocupaciones que teníamos nosotros a su edad: tener un trabajo digno, un proyecto de vida, un hogar propio y una familia", ha añadido.

"Tenemos que construir vivienda"

Feijóo también ha destacado la necesidad de "modificar la legislación urbanística" para incrementar la oferta, ya que "en España tenemos 700.000 viviendas sin hacer": "O hacemos una legislación urbanística acorde al momento o no podemos satisfacer a nadie".

"Entre 2006 y 2008, en España se construyeron alrededor de 650.000 viviendas cada año, por tanto, tenemos capacidad de construirlas, y generaría unos 75.000 puestos de trabajo", ha detallado el líder de la oposición, pidiendo que se fomente desde el Gobierno la construcción de vivienda nueva.

También ha cargado duramente el jefe del PP contra la Ley de Vivienda, a la que culpa de la subida de los precios del alquiler. "Nos estamos equivocando en la política de vivienda porque estamos regulando la oferta, y eso hace que el precio suba", ha concluido Feijóo en su discurso de apertura de la segunda jornada de Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.