La inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas que utilizan las empresas, sino también la manera en la que sus profesionales entienden y desarrollan el trabajo. Sobre esta transformación han debatido Fernando Lázaro, de MIO Group; Martín Núñez Vázquez, de Repsol, y África Hipólito, de Superreal, quienes han compartido sus experiencias sobre la incorporación de los llamados nativos de inteligencia artificial en las organizaciones.

Durante el encuentro, Fernando Lázaro ha explicado que Superreal nació hace cuatro años con el objetivo de utilizar la inteligencia artificial para transformar el funcionamiento del marketing. A partir de su experiencia, ha señalado que, aunque la tecnología es importante, "la clave son las personas", y ha destacado la aparición de una nueva generación de profesionales que ha denominado "nativos de inteligencia artificial".

Según ha explicado, se trata de personas que han incorporado esta tecnología a su forma de trabajar de manera natural y que, generalmente, se encuentran en una franja de edad de entre 23 y 26 años. "Ya no hay que enseñarles ni empujarles, sino que directamente han aprendido con ella y se han incorporado al mercado laboral con ella", ha señalado.

Lázaro ha destacado que una de las principales diferencias respecto a las generaciones anteriores está en la manera de afrontar el trabajo. Mientras que tradicionalmente los profesionales partían de una tarea y utilizaban una herramienta para obtener un resultado, las nuevas generaciones comienzan por una intención y un contexto para después buscar los recursos necesarios. "Las nuevas generaciones se orientan al resultado y, a partir de ahí, usan las herramientas para llegar a eso", ha resumido.

En este sentido, ha defendido que estos nuevos perfiles combinan capacidades como la orientación a la resolución de problemas, el criterio para distinguir los buenos resultados de los malos, la comprensión del contexto y la capacidad de adaptación a herramientas que evolucionan constantemente.

La experiencia sigue siendo necesaria para generar valor

No obstante, ha subrayado que la experiencia sigue siendo fundamental dentro de las organizaciones. Para explicar esta relación, ha planteado una estructura en la que el conocimiento del negocio, del contexto y del consumidor constituye la base; el criterio, adquirido a través de la experiencia, aporta la siguiente capa, y la inteligencia artificial actúa como un elemento de aceleración que multiplica las capacidades de los profesionales.

Por su parte, África Hipólito ha explicado que los nativos de IA son personas que incorporan esta tecnología a su día a día de una forma "súper natural, casi sin pensarlo, de forma automática". A su juicio, esta familiaridad les permite afrontar el trabajo desde perspectivas diferentes y aportar nuevas capacidades a las empresas.

Además, ha destacado que estas generaciones llegan al mercado laboral en un momento en el que las corporaciones están apostando por la transformación de sus procesos. Aunque no conocer las dinámicas de trabajo tradicionales podría parecer una desventaja, considera que también representa una oportunidad para participar en su reinvención. "Nos da la oportunidad de aportar con esas nuevas capacidades potenciadas por IA", ha explicado.

Desde Repsol, Martín Núñez Vázquez ha introducido un matiz sobre la relación entre tecnología y edad. Aunque reconoce que las nuevas generaciones pueden incorporarse al mercado laboral con conocimientos de inteligencia artificial, considera que vincular directamente una tendencia tecnológica con una determinada generación puede resultar peligroso.

En este sentido, ha explicado que, en su experiencia liderando proyectos de transformación de las formas de trabajar en una compañía como Repsol, encuentra personas de diferentes edades que adoptan la inteligencia artificial con distintos niveles de facilidad, independientemente de su trayectoria profesional.

Núñez Vázquez también ha defendido la importancia de combinar las capacidades de los perfiles jóvenes con la experiencia de los profesionales más veteranos. "La IA es un catalizador, pero siempre hay que ponerle esa dirección", ha afirmado. Según ha explicado, los perfiles más jóvenes suelen aportar pensamiento lateral y capacidad para innovar e iterar con rapidez, mientras que los profesionales con más experiencia ayudan a comprender el contexto, identificar los retos y determinar qué iniciativas pueden generar un impacto real.

En esta línea, ha insistido en que uno de los grandes desafíos de las organizaciones es distinguir entre aquello que puede producirse gracias a la tecnología y aquello que realmente merece la pena desarrollar por su impacto. Para ello, considera esencial la transferencia de conocimiento entre generaciones y la creación de equipos plurales.

La conversación también ha abordado las diferencias entre trabajar en grandes corporaciones y en empresas emergentes. Hipólito ha señalado que los profesionales jóvenes y curiosos buscan entornos en los que puedan experimentar, conocer las innovaciones y desarrollar nuevas formas de trabajar.

Así, ha destacado que las empresas emergentes suelen ofrecer mayor agilidad y rapidez para incorporar nuevas herramientas, mientras que las grandes corporaciones cuentan con recursos y escala para desarrollar proyectos de mayor alcance. Por ello, ha defendido la necesidad de crear espacios de experimentación en los que los perfiles jóvenes puedan aportar nuevas perspectivas.

La reflexión final de Hipólito apunta a uno de los cambios que, a su juicio, deberían asumir las organizaciones: modificar la manera en la que entienden el papel de los perfiles más jóvenes. No se trata simplemente de incorporarlos para acelerar tareas o aumentar la productividad, sino de darles margen para cuestionar los procedimientos establecidos.

"Un perfil más junior no es tanto alguien que te produzca más rápido, sino poder darle la oportunidad de ver cómo reinventa la forma de producirlo", ha defendido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.