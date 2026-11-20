El filósofo Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025, ha intervenido este viernes en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

En su charla con Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, el filósofo surcoreano ha reflexionado sobre el "riesgo de desaprender" al que se enfrenta la sociedad con la llegada de la inteligencia artificial. "Sin pensamiento no tenemos nada, la IA no piensa", ha afirmado.

Byung Chul Han ha expuesto que "la razón de que hoy estemos cansados, agotados y deprimidos es que hemos desaprendido a vivir y hemos aprendido a sobrevivir". "La tarea del pensamiento consiste en preservar la vida frente a la supervivencia", ha añadido.

En consecuencia, ha defendido que "con la IA hemos dejado de pensar y nos hemos convertido en esclavos de lo que hemos construido nosotros mismos", por lo que "somos esclavos de la supervivencia".

"El smartphone ya no es nuestro producto, nosotros somos el producto del smartphone", ha afirmado Byung Chul Han para concluir su intervención en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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