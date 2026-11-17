Gerd Leonhard, futurista y referente global en tecnología, ha reflexionado sobre cómo ahora, en las campañas electorales, algunos partidos están optando por la utilización de la inteligencia artificial.

Durante su intervención en la quinta edición de Metafuturo, un proyecto de Atresmedia que nació para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad, ha destacado que la confianza "no es digital, es lo que sientes, y tiene que ver con la conciencia".

Por tanto, ha recalcado que es algo que pasa entre pesonas y no se puede diseñar "en un sitio web". "Si queremos confianza, tenemos que hacer que la gente salga de la web y hable entre ellos", ha asegurado, señalando que a veces tenemos más relaciones con las pantallas que entre nosotros y por eso "ha bajado la confianza".

El futurista ha defendido que lo que hay que hacer es "dejar de incentivar a las empresas que potencian la destrucción de la confianza", como "Meta, Instagram o Anthropic". "El lobo al que alimentas, es el que acaba ganando", ha advertido.

De esta forma, ha señalado que es importante tomar decisiones prácticas en nuestra vida diaria, poniendo como ejemplo que él decidió dejar Facebook precisamente por este motivo. "En Europa estamos tomando estas decisiones que a veces cuesta tomar, pero no estamos innovando los bastante. No puedes proteger y basta", ha indicado.

En cuanto a si la regulación de la IA puede seguir el ritmo a cómo está avanzando esta tecnología, Gerd Leonhard ha indicado que unos pequeños cambios "ya serían bienvenidos". "Con la energía nuclear hemos visto que puedes tener una central atómica, pero no puedes hacer armas. Hemos encontrado la manera de hacerlo", ha puesto como ejemplo, recalcando que con la IA hay que escapar de la idea de que lo único qe importa es "ganar dinero".

De no hacerlo, ha advertido que en cinco años nada funcionará sin la IA. "Eso quiere decir que no tendremos poder", ha destacado.

Uno de los retos, para este referente global en tecnología, es encontrar formas de "incentivar a los seres humanos", y ser conscientes de que, si no conectamos con la naturaleza, "perdemos esa capacidad". "Para eso debe haber reglas y sabiduría para gestionarlo", ha defendido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.