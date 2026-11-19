El general de Brigada Víctor Mario Bados y el vicealmirante Francisco Javier Roca Rivero coinciden en que, con la llegada de la inteligencia artificial (IA), la guerra se ha "democratizado".

"El cibercrimen es la actividad más lucrativa del mundo", ha advertido Javier Roca durante la tercera jornada de Metafuturo 2026. "Unos pocos, con muy poco, pueden hacer daño a mucha gente", ha señalado, recalcando que unos cientos de personas pueden poner "en jaque" a un país.

Unas declaraciones con las que ha coincidido Víctor Mario, que ha señalado que los malos cada vez "son más malos" y cada vez tienen acceso a tecnología mucho más barata. "Unos hackers dentro de unos hangares pueden hacerte más daño que esos 150.000 rusos con los carros de combate intentando ocupar las cuatro provincias del Donbás y la península de Crimea", ha destacado.

En cuanto al uso de la IA en las guerras, ambos se han mostrado a favor, pero dejando claro que la última decisión siempre la debe tomar un humano. "Hay que utilizarla como cualquier arma", ha destacado Javier Roca. Por su parte, Víctor Mario ha dejado claro que no se puede permitir que no haya un humano en el ciclo de decisión. "No puede tomar la decisión el arma", ha destacado.

Durante la charla, ambos han hecho también hincapié en apoyar la ciberseguridad, dejando claro que no se trata de "gasto" en Defensa. "Estamos hablando de "inversión", ha aclarado el general de Brigada. "Si fallas en disuasión, vas a tener conflico y el conflicto es más caro. Por tanto, gastemos en disuasión para evitarlo", ha señalado.

Por su parte, Javier Roca ha defendido la importancia de "formar" a las personas en ciberseguridad "desde la escuela" al igual que se educa sobre otros asuntos como seguridad vial.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.