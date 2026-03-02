La obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial, progresiva y crónica. Ante todo, es un problema de salud que debe alejarse de estigmas y clichés, ya que, como demuestra la evidencia científica, afrontarla no se reduce a tópicos como "cuidarse" o "tener fuerza de voluntad".Así lo ha explicado Francisco Tinahones, especialista en Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Bionand), durante la jornada Presente y futuro de la obesidad, celebrada en el marco de Metafuturo, en colaboración con Lilly. "La ciencia demuestra con claridad que existe una enorme complejidad en el origen de la obesidad y múltiples factores implicados", ha señalado.

El experto recuerda que esta enfermedad afecta al 20% de los españoles y debe considerarse una prioridad médica, no una cuestión estética o social.Entre algunos de los factores implicados, Tinahones menciona el estrés asociado al estilo de vida actual y la falta de sueño. También existen componentes genéticos, ya que el cuerpo humano "está preparado para ahorrar energía y acumular grasa".

La transformación de los hábitos en las últimas décadas ha contribuido a aumentar el número de casos. "Hemos reducido la actividad física. Mucha gente puede pensar que una hora de gimnasio compensa lo que antes suponía pasar ocho horas trabajando en el campo. Pero no hay comparación posible", ha ejemplificado.

"Se han producido cambios que favorecen ese acúmulo de grasa para el que estamos preparados genéticamente", añade. Esta combinación de factores ha provocado que, en pocas décadas, la cifra de personas con obesidad haya escalado hasta los 900 millones en todo el mundo. Ante esta situación, el especialista considera necesaria la puesta en marcha de políticas públicas similares a las aplicadas en otras patologías. "Es imprescindible que los países diseñen un plan global contra la obesidad", defiende.

Entre las medidas, plantea gravar los alimentos menos saludables, "como se ha hecho con el tabaco": "Cuanto menos saludable, mayor carga impositiva".Para el endocrinólogo, todo ello pasa también por reconocer la obesidad "como una enfermedad más", tanto desde el punto de vista legal como social. "A nadie se le ocurre bromear, por ejemplo, con otros problemas de salud como el cáncer o la anorexia", concluye Tinahones.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo es un proyecto de Atresmedia que engloba diversos eventos centrados en el futuro de la sociedad, concebidos como espacios de debate y reflexión sobre los desafíos actuales.

Además de esta jornada dedicada a la obesidad, el foro aborda de forma transversal asuntos como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.