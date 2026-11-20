La seguridad ha dejado de ser una cuestión exclusivamente física. A las alarmas tradicionales se suman ahora los riesgos digitales, las emergencias sanitarias, los incendios y las inundaciones. Un escenario cada vez más complejo en el que la inteligencia artificial está transformando tanto la capacidad de prevención como la respuesta ante cualquier amenaza. Verisure lleva casi cuatro décadas incorporando tecnología a este sector, con una apuesta por el desarrollo propio y la innovación que también ha situado a España en el mapa tecnológico del grupo.

Su trayectoria refleja, además, algunos de los desafíos que afronta el tejido empresarial: aumentar la inversión en innovación, atraer talento cualificado y formar a los trabajadores al mismo ritmo al que avanza la tecnología. De todo ello ha hablado Germán Larrea, director general de Verisure España, durante la quinta edición de Metafuturo, donde ha defendido el potencial de España para desarrollar y exportar tecnología, pero también la necesidad de ofrecer un marco regulatorio estable que favorezca la inversión.

Larrea parte de una visión optimista sobre las capacidades del país. Frente a la dependencia tecnológica del exterior, considera que España reúne condiciones para convertirse en un actor relevante en el desarrollo de nuevas soluciones. "Vivimos en un país estupendo. Tenemos una serie de capacidades que difícilmente algunas de ellas son replicables en otros países", sostiene. Entre ellas destaca la fortaleza de la economía, las infraestructuras, la preparación del talento y una posición geográfica y cultural que facilita el acceso a otros mercados.

Sin embargo, advierte de que todavía existe una brecha importante en inversión en innovación. Según los datos que maneja, España destina aproximadamente un 1,5% de su PIB a este ámbito, frente al 2,2% de media de los países europeos de su entorno. Una diferencia de siete décimas que, aunque se ha reducido en los últimos años, sigue condicionando la capacidad de desarrollo tecnológico.

En este contexto, Verisure ha reforzado su apuesta por España con la apertura de un cuarto centro tecnológico en Alicante, que se suma a los que ya tiene en Madrid, Ginebra y Malmö. La compañía busca así ampliar su capacidad de desarrollo y acercar nuevas inversiones al mercado español. Pero Larrea considera que para atraer más proyectos no basta con disponer de talento e infraestructuras: también hace falta estabilidad normativa.

"Las compañías realmente miramos a diez o veinte años vista. Necesitamos que las reglas del juego estén claras y estén marcadas. Sobre todo, la imprevisibilidad es algo que gestionamos peor que el desembolso económico o que la inversión", explica. A su juicio, ofrecer un marco regulatorio previsible sería una de las principales claves para que más empresas apuesten por España y desarrollen aquí nuevos proyectos.

Formar a los trabajadores al ritmo al que crece la IA

La innovación del grupo también se apoya en el desarrollo interno. Verisure cuenta con más de 1.800 tecnólogos, en su mayoría ingenieros, que trabajan en sus cuatro centros tecnológicos. Según Larrea, prácticamente la totalidad de los productos y servicios de la compañía se desarrollan dentro de la propia empresa, una estrategia que permite trasladar después ese conocimiento a los distintos mercados en los que opera.

Pero la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial ha abierto un nuevo desafío: conseguir que los equipos incorporen estas herramientas sin quedarse atrás. "El reto que estamos viviendo en España es formar y adaptar a nuestros equipos, a estos tecnólogos, a la misma velocidad a la que crece la inteligencia artificial y las distintas tecnologías", señala.

El directivo considera que esta transformación no afecta únicamente a los departamentos tecnológicos. También obliga a revisar la preparación de los equipos comerciales, operativos y de soporte. "Las empresas tenemos el enorme reto de adaptarnos a la velocidad de adopción de la tecnología con nuestras personas", advierte.

Para afrontar ese proceso, la compañía ha puesto en marcha su propia IA Academy, un programa de formación que busca extender el conocimiento sobre inteligencia artificial a toda la organización. "Formamos a nuestros expertos, no solo a los ingenieros y a la gente que trabaja en tecnología, sino a toda nuestra estructura operativa, comercial y de soporte", explica. El objetivo es que los trabajadores puedan ganar productividad y desarrollar nuevas capacidades a medida que incorporan estas herramientas. Una experiencia que, según Larrea, también están trasladando a otros mercados.

Más de 10.000 empleados y una apuesta por la promoción interna

La formación es también uno de los pilares de la estrategia de Verisure para atraer y retener talento. La compañía supera los 10.000 trabajadores en España y se encuentra entre los 50 mayores empleadores del país. Una dimensión que plantea el reto de combinar el crecimiento de la plantilla con la incorporación de perfiles cada vez más especializados.

Larrea destaca dos elementos que, a su juicio, explican el modelo de gestión de personas de la empresa. El primero es mantener dentro de la organización buena parte de las funciones que otras compañías suelen externalizar, como los servicios de atención telefónica y las tareas comerciales. "Somos una compañía con más de 10.000 empleados. Muchos trabajan hoy en contact centers o en el ámbito comercial. Podrías encontrar muchas empresas ahí fuera que lo más habitual es que subcontraten todas estas labores. Nosotros, en la práctica totalidad de los casos, tenemos gente interna", señala.

El segundo elemento es la promoción interna. El directivo destaca que buena parte de los puestos de responsabilidad están ocupados por profesionales que han desarrollado su carrera dentro de la propia compañía. "La práctica totalidad de los perfiles de liderazgo vienen de abajo, de haber vivido la compañía desde abajo hasta arriba. Apenas tenemos capas directivas en las que se haya contratado a gente de fuera", explica. Una fórmula que, añade, permite que quienes ocupan puestos de dirección conozcan de primera mano a los clientes, los procesos y el funcionamiento del negocio.

La IA puede anticipar riesgos, pero no sustituir al factor humano

La inteligencia artificial también está cambiando la forma de gestionar la seguridad. El análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de priorizar alertas en tiempo real permiten mejorar la respuesta ante posibles incidencias. Sin embargo, Larrea establece una línea que considera irrenunciable: las decisiones que implican una gran responsabilidad deben seguir contando con una persona detrás.

"Cuanto más grande es una decisión, cuanto más responsabilidad implica, más importante es que haya un humano detrás", defiende. La IA, explica, facilita el análisis y la priorización, pero no puede reemplazar la empatía, el acompañamiento ni la capacidad de tomar decisiones en situaciones de vulnerabilidad.

El ejemplo más claro se produce cuando salta una alarma y una familia, una persona o un negocio necesitan ayuda. En esos momentos, considera imprescindible que haya alguien al otro lado capaz de explicar qué está ocurriendo, orientar al usuario y coordinarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad o los servicios de emergencia. "Hay elementos como la empatía, la responsabilidad y el acompañamiento que, desde mi punto de vista, es imposible poder hacer con una máquina. En este ámbito, el rol del humano es completamente insustituible", sostiene.

De las alarmas tradicionales a una seguridad integral

El concepto de seguridad también está cambiando. Si durante años estuvo vinculado fundamentalmente a la protección física de los hogares, ahora incorpora nuevas amenazas y necesidades que van más allá de la instalación de una alarma. Larrea apunta al crecimiento de los riesgos digitales, pero también a la preocupación por las emergencias sanitarias, los incendios y las inundaciones.

Según los datos que expone, el 20% de los delitos que se cometen en España en el ámbito de la seguridad procede de la vertiente digital. A esto se suma que más de un 45% de sus clientes y potenciales clientes manifiesta preocupación por la protección ante emergencias sanitarias. Los incendios preocupan a más del 40% de los españoles y las inundaciones, a más del 30%.

"Estamos evolucionando hacia una seguridad integral. Una seguridad que va más allá de tu casa, va más allá de la ciberseguridad. Es sentirte seguro, estés donde estés", explica. Esta ampliación del concepto también se refleja en los servicios dirigidos a colectivos con necesidades específicas, como las personas mayores.

Larrea destaca, en este sentido, el servicio de protección sénior de Verisure, que ya cuenta con más de 130.000 clientes y gestiona más de 35.000 emergencias sanitarias al año entre este colectivo. Una respuesta a una realidad demográfica que, a su juicio, hará que estos servicios ganen peso durante los próximos años.

"Prácticamente ya diez millones de españoles tienen más de 65 años. En 2040 se espera que la tipología familiar, el hogar más frecuente, sean los unipersonales, hogares en los que vive sola una persona", apunta. Para el directivo, este escenario obliga a ampliar las soluciones de protección y anticiparse a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

El futuro del sector pasa, por tanto, por seguir incorporando tecnología, pero también por entender que la seguridad ya no se limita a proteger una vivienda. "El futuro sigue siendo anticiparnos, seguir innovando, seguir construyendo distintas capas de seguridad que lleguen a todos los españoles y a todas las familias", concluye.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.