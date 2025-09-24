La tecnología cuántica está cada vez más presente en el mundo industrial y empresarial, y sobre ello ha hablado Gonzalo Romeo, Country Manager FSAS Technologies Spain by Fujitsu, en las jornadas Metafuturo. Romeo afirma que la irrupción de la cuántica supone "una revolución parecida al día que pasamos del correo tradicional al electrónico". "Es un cambio equivalente al salto que hubo desde el ábaco a la tecnología que tenemos a día de hoy", añade al respecto.

Una revolución que cambiará radicalmente el panorama económico e industrial y en el que Europa, por primera vez, está apostando fuerte para ser líder mundial: "En las dos anteriores revoluciones tecnológicas, Europa ni compitió". "Ahora es la primera vez que lo estamos intentando, y yo creo que se está haciendo bien", añade el representante de Fujitsu.

Y dentro de ese liderazgo europeo destaca con creces España, pues Gonzalo Romeo sostiene que "toda la cuántica en Europa se está haciendo aquí", principalmente en el Fujitsu International Quantum Center, ubicado en Santiago de Compostela, y en el Hub de Emulación Cuántica de Bizkaia.

Especialmente fuerte está apostando por esta tecnología Bizkaia, que acoge estas jornadas Metafuturo en el Palacio Euskalduna de Bilbao. "Bizkaia está en una posición absolutamente privilegiada, va en el primer vagón y debe seguir mirando hacia delante", concluye Gonzalo Romeo recalcando la importancia de reivindicar la oportunidad que la irrupción de la tecnología cuántica brinda a España y Europa.