Un enfoque integral para afrontar el reto de la obesidad. Es la propuesta de la presidenta de Pacientes de la Fundación Española del Corazón (FEC) y de Corazón Sin Fronteras, Maite San Saturnino, para abordar esta enfermedad, que en pleno 2026 sigue marcada por el estigma y el desconocimiento social.

San Saturnino ha participado en la jornada Obesidad: presente y futuro, celebrada en el marco de Metafuturo en colaboración con Lilly, y ha defendido que el primer paso en la atención es "escuchar" a quienes la padecen y fomentar que acudan a profesionales sanitarios. Como enfermedad, ha subrayado, debe tratarse dentro del sistema de salud: "El hecho de que acudan a pedir ayuda ya es un avance fundamental".

Dar ese paso implica superar una primera barrera: el estigma y la falta de concienciación. "Muchas personas no se identifican como pacientes porque ni siquiera aparece reflejado así en su diagnóstico", ha señalado, y ha añadido que los prejuicios sociales dificultan en muchos casos solicitar apoyo. Por ello, insiste en la necesidad de que se reconozca como una patología crónica, lo que ayudaría "a desterrar la sensación de culpa o vergüenza que muchas personas sienten".

Las organizaciones de pacientes llevan años trabajando en este ámbito, ya que el acompañamiento resulta clave para impulsar cambios en el estilo de vida. "Es un proceso con altibajos; por eso es fundamental no dejar sola a la persona", ha explicado. Incide en que son fundamentales, porque.. "¿Quién te va a entender mejor que alguien que ha pasado por un proceso vital como el tuyo?En este sentido, destaca que el apoyo es especialmente determinante en quienes presentan baja autoestima o han normalizado el exceso de peso en su entorno familiar o cultural: "Cuando empiezan a lograr objetivos de salud, experimentan un antes y un después en su vida".

Y no sólo eso, San Saturnino cuenta que, por ejemplo, muchas veces llegan personas a estas organizaciones que todavía no han generado una enfermedad cardiovascular, "con lo cual hacemos esa atención y prevención primaria y luego ya la secundaria".

La importancia de un abordaje integral

La experta afirma que la FEC y Corazón Sin Fronteras trabajan desde una perspectiva que tiene en cuenta no solo el estado físico, sino también la historia personal, emocional y social, ya que "muchos problemas se originan muchos años antes, incluso en la infancia, o en situaciones de ansiedad no resueltas".

Asimismo, considera crucial impulsar una hoja de ruta institucional que aborde esta cuestión del mismo modo que se ha hecho con otras patologías. "Es necesario un plan nacional de obesidad con financiación suficiente. Sin recursos económicos, las estrategias no pueden aplicarse", ha reclamado.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo es un proyecto de Atresmedia que engloba diversos eventos centrados en el futuro de la sociedad, concebidos como espacios de debate y reflexión sobre los desafíos actuales.

Además de esta jornada dedicada a la obesidad, el foro aborda de forma transversal asuntos como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.