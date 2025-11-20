Revolucionar el mundo del teatro. Esa es el objetivo de la promotora y creadora de espectáculos LetsGo. Su CEO y fundador, Iñaki Fernández, ha hablado sobre ello este jueves en el Ateneo de Madrid durante la cuarta jornada de Metafuturo 2025, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

Durante su charla con Lorena García, Fernández ha explicado los orígenes de la compañía: "LetsGO surge como una empresa familiar que tenía la misión de organizar el musical 'Charlie y la fábrica de chocolate'".

No obstante, el destino de LetsGo, detalla el CEO, cambió cuando entró en la ecuación Tim Burton, uno de los directores y productores de cine más importantes del panorama internacional: "Le enviamos a Tim Barton una propuesta para poder ver arte original y digital en Madrid". "Pensábamos que iba a decirnos que no, pero cuando le contamos el proyecto le pareció una idea muy excitante", ha añadido, aclarando que su incorporación ha disparado la visibilidad de LetsGo: "Nos ha permitido empezar a expandirnos y crecer por todo el mundo".

Un proyecto que rompe todos los moldes

Si algo ha caracterizado a LetsGo en toda su trayectoria ha sido la obsesión por transformar el mundo del espectáculo. Por ello, Iñaki Fernández ha expuesto que la compañía siempre trabaja con la idea de "crear perspectivas diferentes que enamoren al público".

En la práctica, esto se traduce en un show radicalmente diferente a lo que sucede en cualquier otro teatro del mundo: "Hemos roto el formato rompiendo la cuarta pared y quitando el escenario. Los actores actúan en medio del público, lo que genera una simbiosis con el espectador".

"Lo más difícil de nuestro espectáculo es generar emociones, y en nuestro teatro la gente llora. Para ello hay que sorprender constantemente al espectador durante la obra, como hacen los magos", ha explicado Iñaki Fernández, CEO y fundador de LetsGo, para concluir su ponencia en la cuarta edición de Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.