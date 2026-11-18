"Nos enfrentamos a una generación joven espléndida". Con esta declaración de intenciones, Jaime López-Francos, CEO de Dentsu Iberia, arrancó su intervención en Metafuturo. Lo hizo proyectando un vídeo protagonizado por trabajadores jóvenes de la compañía, a los que presentó como "compañeros en los cuales confiamos mucho y apostamos a muerte". No era una introducción casual, el directivo quiso dejar claro desde el primer momento que el talento joven no es una promesa de futuro, sino una pieza imprescindible para las empresas de hoy.

"Creemos mucho en este colectivo", insistió López-Francos, que reivindicó la energía, la frescura, la creatividad y la capacidad de innovación de una generación que, a su juicio, aporta un enorme valor a las organizaciones. Y defendió que apostar por ella no responde únicamente a una cuestión de compromiso, sino también de negocio: "Somos muy fans y les dedicamos mucho esfuerzo porque es rentable".

Su defensa del talento joven parte de una realidad demográfica que considera preocupante. Desde 2007, España ha perdido 1,3 millones de jóvenes y actualmente cuenta con unos 5,5 millones de personas de entre 21 y 30 años, según los datos que expuso durante su intervención. "Tenemos menos jóvenes, con lo cual son un bien necesario y cada vez más escaso. Más vale que nos preocupemos por ellos. Si la materia prima, que son los jóvenes, que son el presente y no el futuro, no la cuidamos, tenemos un problema", advirtió.

Una generación con mucho que aportar

Lejos de los tópicos que suelen acompañar a los jóvenes, López-Francos considera que las nuevas generaciones llegan al mercado laboral con una preparación mayor y unas capacidades especialmente valiosas para las empresas. Según los datos que citó, el 43% tiene estudios superiores y habla inglés. Además, son más digitales y muchos compaginan los estudios con el trabajo.

Pero, por encima de su formación, el CEO de Dentsu Iberia destaca su capacidad para transformar las organizaciones. "Tienen una energía brutal, muchísima creatividad y muchísima innovación. Son valores que nos aportan muchísimo a las compañías", señaló. De hecho, considera que incorporar talento joven permite rejuvenecer las empresas, hacerlas más dinámicas y acercarlas a los cambios tecnológicos.

También ve en ellos un motor fundamental para impulsar la inteligencia artificial. Son una generación que ha crecido rodeada de tecnología y que puede ayudar a las compañías a acelerar su adaptación a esta nueva etapa. "Para impulsar todas las iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y con la tecnología son un motor fundamental", explicó.

Los obstáculos a los que se enfrenta la juventud

La apuesta por los jóvenes no significa, sin embargo, ignorar las dificultades que afrontan. López-Francos reconoció que acceder al mercado laboral en un contexto de incertidumbre, inflación y dificultades para emanciparse resulta especialmente complejo. La vivienda se ha convertido, en sus palabras, en una "misión imposible", aunque matizó que se trata de un problema que afecta al conjunto de la sociedad y no exclusivamente a quienes tienen menos de 30 años.

A estas dificultades se suma un cambio en las expectativas laborales. Los jóvenes siguen buscando un salario justo y oportunidades para desarrollarse profesionalmente, pero dan cada vez más importancia a la flexibilidad y a la conciliación. "El trabajo para el joven actual no es un fin, es más un medio", resumió el directivo.

El tiempo libre, las aficiones y la posibilidad de compatibilizar la vida personal con la profesional tienen un peso mayor que en generaciones anteriores. Un cambio al que las compañías deben adaptarse si quieren atraer y retener talento.

López-Francos se mostró partidario de ofrecer flexibilidad y reconoció que el teletrabajo es una condición importante para competir por los profesionales jóvenes. No obstante, defendió también el valor de la oficina en las primeras etapas de la carrera: considera que allí se aprende más, se comparte conocimiento y se recibe un acompañamiento que resulta difícil reproducir desde casa. "Un joven aprende mucho más en la oficina", sostuvo.

Escucharles y darles oportunidades reales

Para López-Francos, las empresas no pueden limitarse a proclamar que apuestan por los jóvenes: tienen que demostrarlo con medidas concretas. En Dentsu, explicó, esa estrategia pasa por escucharles, dedicarles tiempo y facilitar su entrada en el mercado laboral.

La compañía cuenta con iniciativas como sus grupos de trabajo o think tanks con jóvenes, en los que recaba sus opiniones y propuestas, además de programas de formación como Dentsu University. También destacó el programa de incorporación de talento que, según explicó, ha permitido acercar a unos 800 jóvenes a la empresa durante los últimos cuatro o cinco años, con un contrato remunerado de un año. Alrededor de la mitad acaba quedándose en la compañía.

El directivo reconoció, no obstante, que todavía hay margen de mejora, especialmente en los planes de desarrollo y en la continuidad que las empresas pueden ofrecer a estos profesionales. "Nos enfrentamos a una generación muy bien preparada que aporta muchísimo", apuntó.

"Es una generación mucho más fuerte de lo que se habla"

López-Francos rechazó expresamente la etiqueta de "generación de cristal" y pidió dejar atrás los prejuicios sobre los jóvenes. "Es una generación mucho más fuerte de lo que se habla", afirmó. En su opinión, quienes se incorporan al mercado laboral cuentan con preparación, iniciativa y una capacidad de adaptación que las compañías necesitan.

A cambio, les pide que mantengan esa energía y creatividad, que contribuyan a impulsar la transformación tecnológica y que no pierdan de vista los principios y valores. También les reclama algo de paciencia: considera que, en ocasiones, las empresas no pueden avanzar al mismo ritmo que las expectativas de los profesionales más jóvenes.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.