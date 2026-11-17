Jesús Badenes, director general de Planeta Grupo Editorial, ha sido uno de los invitados a la quinta edición de Metafuturo, un proyecto de Atresmedia que nació para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad.

Desde el gran Ateneu Barcelonès, ha analizado los malos resultados del informe PISA en comprensión lectora a pesar de que entre los jóvenes cada vez se lee más. Badenes ha reconocido que cree que la cuestión es "el modelo educativo", defendiendo que debería ser una "prioridad nacional".

"Se trata de un modelo educativo complejo en el que se ha integrado gente de fuera y nuestra. Una sociedad donde el hábito continuado de las pantallas, seguramente, no permite una fijación continua de lo que estamos haciendo", ha explicado, añadiendo que le parece fundamental trabajar desde la base, es decir, desde el sistema educativo.

El director general de Planeta ha señalado que, muchas veces, los resultados de este informe provienen de lo que pasó hace una temporada. "Habrá que recuperar cosas que entretengan más a la gente, pero que permitan avanzar en comprensión lectora", ha indicado, reconociendo que hay mucho por hacer. "Si hay un tema importante en el país, quizás después del acceso a la vivienda, es la comprensión lectora", ha destacado, asegurando que, claramente, "una sociedad es mejor si lee más y entiende lo que lee".

Pese a estos resultados en comprensión lectora, los jóvenes cada vez leen más. Badenes explica que el género de 'romantasy' ha hecho que la franja de público más lectora en España sean las chicas entre 15 y 24 años, señalando que un "82% de esa población lee regularmente". "En el caso de los varones es del 74%", ha aclarado, destacando que están por encima de la media española.

Badenes analiza el papel de la IA en el sector editorial

En cuanto a la aparición de la inteligencia artificial en el sector editorial, Jesús Badenes ha reconocido que para ellos toda innovación tecnológica les parece "bienvenida". "Para nosotros, la IA juega un papel importante como asistente", ha señalado, reconociendo que tienen jornadas de formación.

Sin embargo, ha dejado claro que la línea roja la ponen "en la parte creativa". "El lector tiene derecho a que, cuando se le da un libro, sea original y fruto de la creación humana", ha señalado, añadiendo que también pienan que el autor tiene derecho a una compensación económica fruto de su trabajo.

Badenes ha puesto como ejemplo la energía nuclear, señalando que en la medicina tiene unos usos muy buenos, pero todos sabemos que "no debe usarse en la guerra". "Con la IA pasa lo mismo, hay aspectos administrativos donde nos pueden ayudar, pero pensamos que, cuando se pone en el mercado una novela, debe ser original", ha aclarado. Por tanto, ha defendido que lo fundamental en un momento de tanta oferta es "separar el grano de la paja".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.